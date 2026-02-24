बुधवार को होगा सुपर 8 का सबसे रोमांचक मुकाबला, हर हाल में जीतना चाहेंगी दोनों टीमें

टी20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका ग्रुप स्टेज में मजबूत रहा। लेकिन सुपर 8 में इंग्लैंड के खिलाफ 147 का पीछा करते हुए टीम 95 पर ढेर हो गई। वहीं न्यूजीलैंड ने ग्रुप में तीन जीत (कनाडा, अफगानिस्तान, यूएई) और दक्षिण अफ्रीका से एक हार के साथ सुपर 8 में प्रवेश किया, जहां पाकिस्तान मैच बारिश से धुल गया और एक अंक मिला।



श्रीलंकाई परिस्थितियों में स्पिनर निर्णायक होंगे। श्रीलंका से महेश थीक्षाना (9 विकेट), दुनिथ वेल्लालागे और वनिंदु हसरंगा पर नजर रहेगी, जबकि पथुम निसांका और कुसल मेंडिस बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे। न्यूजीलैंड से मिशेल सैंटनर और ईश सोढ़ी स्पिन चुनौती देंगे, साथ ही ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन की आक्रामक बल्लेबाजी श्रीलंका के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। टिम साउदी का अनुभव भी कारगर साबित हो सकती है।