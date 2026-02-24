T20 वर्ल्डकप इतिहास की कहानी बदलना चाहेगी पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड को नहीं हरा पाई आज तक

अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को इस मुकाबले में किसी भी हाल में जीत हासिल करनी होगी, ताकि उनकी अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रह सकें। हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। दोनों टीमें पहली बार 2009 टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुई थीं, जहां पाकिस्तान ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर खिताब जीता था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2010 टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें फिर आमने-सामने आईं, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मात दी और आगे चलकर खिताब जीता।