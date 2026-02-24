24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप इतिहास की कहानी बदलना चाहेगी पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड को नहीं हरा पाई आज तक

Pakistan vs England: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के 45वें मुकाबले में आज इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। सलमान आगा एंड कंपनी को इस मैच में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 24, 2026

मोहम्मद नवाज और सलमान आगा

मोहम्मद नवाज और सलमान आगा (फोटो- IANS)

PAK vs ENG Head to Head in T20 World Cup: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में पाकिस्तान को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ कोलंबो में खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से वह मैच रद्द हो गया था।

3 मैच और तीनों में मिली पाक को हार

अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को इस मुकाबले में किसी भी हाल में जीत हासिल करनी होगी, ताकि उनकी अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रह सकें। हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। दोनों टीमें पहली बार 2009 टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुई थीं, जहां पाकिस्तान ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर खिताब जीता था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2010 टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें फिर आमने-सामने आईं, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मात दी और आगे चलकर खिताब जीता।

इसके बाद दोनों टीमें 2022 टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में आमने-सामने हुईं। इस बार भी इंग्लैंड का जीत का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया। अगर पाकिस्तान की टीम आज इंग्लैंड को हरा देती है, तो न सिर्फ उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदें बनी रहेंगी, बल्कि वह इंग्लैंड को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में हराने में भी कामयाब हो जाएगी। आपको बता दें कि इस मुकाबले को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर लाइव देखा जा सकता है। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार पर उपलब्ध होगी।

पहले राउंड में प्रदर्शन

टी20 वर्ल्डकप 2026 के पहले दौर में पाकिस्तान की टीम भारत के साथ ग्रुप A में थी, जहां उसने 3 मैच जीते और एक में उसे हार मिली। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम ग्रुप C में वेस्टइंडीज के साथ थी। इंग्लैंड ने भी 3 मैच जीते और सुपर 8 में जगह बनाई। सुपर 8 में उसने पहले ही मुकाबले में श्रीलंका को मात दी तो पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ रद्द हो गया।

टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए पाकिस्तान

साहिबज़ादा फरहान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आज़म, फखर ज़मान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ़, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक, शाहीन अफ़रीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह और ख्वाजा नफ़े।

टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए इंग्लैंड

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ़्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग और रेहान अहमद

ये भी पढ़ें

India Semi final Scenarios: वेस्टइंडीज की जीत के बाद अब भारत इन 3 समीकरण से पहुंच सकता है सेमीफाइनल में, इस प्‍लस पॉइंट से आसान होगी राह
क्रिकेट
India Semi final Qualification Scenarios

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

24 Feb 2026 04:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप इतिहास की कहानी बदलना चाहेगी पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड को नहीं हरा पाई आज तक

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

हार के बाद बल्लेबाजों को स्मृति मंधाना ने ठहराया दोषी, विकेट को लेकर भी कही ये बात

Smriti Mandhan
क्रिकेट

0 ट्रॉफी और 4 बार सेमीफाइनल में चूकने का दर्द; क्या इस बार इतिहास रचेगी विमेंस भारतीय टीम? नोट करें पूरा शेड्यूल

क्रिकेट

1-2 नहीं, 3 बार भारतीय टीम हारकर भी जीत चुकी है वर्ल्डकप, इस रिकॉर्ड ने जगाई उम्मीद

India lost a match in 3 out of 4 World Cups won
क्रिकेट

आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब होगी भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule
क्रिकेट

जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़े फेरबदल के साथ उतरेगा भारत, गभीर के 'चहेते' समेत इन 3 का कटेगा पत्ता!

Ind vs Zim Playing XI Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.