जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो के मैच में बड़े फेरबदल के साथ उतरेगा भारत, गंभीर के 'चहेते' समेत इन 3 का प्लेइंग 11 से कटेगा पत्ता!

Ind vs Zim Playing XI Prediction: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के सुपर-8 में साउथ अफ्रीका से हारने वाली भारतीय टीम के लिए अब अगले दोनों मैच करो या मरो वाले हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट पिछली गलतियों से सबक लेते हुए तीन बड़े बदलाव कर सकता है।

भारत

image

lokesh verma

Feb 24, 2026

Ind vs Zim Playing XI Prediction

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Ind vs Zim Playing XI Prediction: भारतीय टीम गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने अगले सुपर-8 के करो या मरो वाले मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग XI में कुछ बड़े बदलाव करना चाहेगी। सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को अहमदाबाद में रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था। भारत की ज्‍यादातर दिक्कतें अभी खराब टॉप ऑर्डर और टीम में बहुत ज्‍यादा बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर निर्भरता से है। अब मेजबान टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ मैच जीतना जरूरी है। असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट के मुताबिक, भारत इस मैच में कुछ बड़े बदलाव के साथ उतर सकता है।

तिलक की जगह संजू को मौका!

टी20 वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा नंबर-3 पर बल्‍लेबाजी में अब तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने अब तक खेले गए पांच मैचों की पांच पारियों में 25, 25, 25, 31 और 1 का स्कोर बनाया है। अपनी ज्‍यादातर पारियों में वह धीमी शुरुआत करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उसे मैच जिताने वाली पारियों में नहीं बदल पाए। इसका नतीजा यह हुआ है कि बाकी बैटिंग ऑर्डर पर बहुत ज्‍यादा दबाव पड़ा है। तिलक की खराब फॉर्म को देखते हुए संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है। सैमसन को नंबर 3 या चौथे नंबर पर भी आजमाया जा सकता है।

सुंदर की जगह अक्षर पटेल की वापसी

भारत को पिछले मैच में उपकप्‍तान अक्षर पटेल की गैरमौजूदगी का खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि टीम ने बीच के ओवरों में लय खो दी थी, जिसका मुख्य कारण मिडिल-ऑर्डर का खराब प्रदर्शन था। बाएं हाथ के बल्लेबाजों का सामना करने के लिए सुंदर को उतारने का टीम का फैसला उल्टा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से खराब प्रदर्शन किया। ऐसे में गौतम गंभीर के चहेते माने जाने वाले वाशिंगटन सुंदर का पत्‍ता कट सकता है।

चेन्‍नई में कुलदीप की वापसी!

भारत अपने स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए कुलदीप यादव को भी लाना चाहेगा। यह देखते हुए कि चेन्नई की पिच हमेशा से स्पिनरों के लिए फायदेमंद रही है। भारत कुलदीप, वरुण और अक्षर से 12 ओवर स्पिन की उम्मीद करेगा। बुमराह, अर्शदीप और पंड्या पेस यूनिट संभालते नजर आएंगे।

जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI

ईशान किशन (विकेटकीपर-बल्‍लेबाज) अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चकवर्ती।

Join Arovia on WhatsApp

