जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो के मैच में बड़े फेरबदल के साथ उतरेगा भारत, गंभीर के ‘चहेते’ समेत इन 3 का प्लेइंग 11 से कटेगा पत्ता!

Ind vs Zim Playing XI Prediction: भारतीय टीम गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने अगले सुपर-8 के करो या मरो वाले मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग XI में कुछ बड़े बदलाव करना चाहेगी। सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को अहमदाबाद में रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था। भारत की ज्‍यादातर दिक्कतें अभी खराब टॉप ऑर्डर और टीम में बहुत ज्‍यादा बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर निर्भरता से है। अब मेजबान टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ मैच जीतना जरूरी है। असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट के मुताबिक, भारत इस मैच में कुछ बड़े बदलाव के साथ उतर सकता है।