‘क्या ही कर रहे हैं गौतम गंभीर?’: भारत की हार के बाद इस पूर्व दिग्गज का गंभीर पर फूटा गुस्सा

श्रीकांत ने अक्षर पटेल को बाहर रखने के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे भारतीय टी20 टीम में 'उप-कप्तान' बनना ही खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा, 'क्या कोई अक्षर पटेल को ड्रॉप करेगा? वह टीम के उप-कप्तान हैं। इससे पहले शुभमन गिल के साथ भी यही हुआ था। अब तो कोई टी20 में उप-कप्तान बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जो भी उप-कप्तान बनता है, उसे टीम से बाहर कर दिया जाता है। गंभीर के पास इतने सारे सपोर्टिंग कोच हैं, क्या ये सब मिलकर एक छोटा सा सही फैसला नहीं ले सकते?'