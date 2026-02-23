IND vs ZIM: 3 मैच, 175 रन और अब तक ‘नॉट आउट’; टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है जिम्बाब्वे का ये खिलाड़ी!

जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ बेनेट के भरोसे ही नहीं है, बल्कि दो और ऐसे खिलाड़ी हैं जो चेन्नई में भारत का खेल बिगाड़ सकते हैं। पहले है कप्तान सिकंदर रजा जो टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। वह मध्यक्रम में तेजी से रन बनाते हैं, और वो अपनी स्पिन से भारतीय बल्लेबाजों को फंसा भी सकते हैं। पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने महज 26 गेंदों पर 45 रनों की तूफानी पारी खेली थी जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके लगाए थे। बड़े मैचों में रजा का प्रदर्शन हमेशा निखर कर आता है।