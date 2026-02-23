डेल स्टेन की वजह से सेमीफाइनल से बाहर होने के कगार पर टीम इंडिया? वर्ल्डकप से पहले खोल दी थी पोल

वर्ल्ड कप के शुरू होते ही लगभग सभी टीमों ने उसी रणनीति का इस्तेमाल किया और नतीजा यह रहा कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी चार मैच खेलने के बावजूद अब तक एक भी मुकाबले में 10 रन की साझेदारी तक नहीं कर पाई है। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने 4 फरवरी (टी20 वर्ल्डकप शुरू होने से ठीक पहले) को ट्वीट कर बताया था कि भारतीय ओपनर्स के सामने तेज गेंदबाजी के अलावा और विकल्पों का इस्तेमाल ज्यादा कारगर साबित हो सकता है।