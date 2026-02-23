पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में चाहिए जीत, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ रिकॉर्ड खराब

टी20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमों के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं। इंग्लैंड ने 21 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 9 में जीत मिली है। एक मैच का नतीजा नहीं निकला। 2022 टी20 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। इस रिकॉर्ड से साफ है कि पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करना आसान नहीं होगा।

पाकिस्तान को अपनी स्पिन ताकत और बल्लेबाजी में सुधार के साथ खेलना होगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ियों पर दबाव होगा। इंग्लैंड अपनी आक्रामक बैटिंग और विविध गेंदबाजी से मैच पर कब्जा जमाना चाहेगी।