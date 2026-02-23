पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में चाहिए जीत, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ रिकॉर्ड खराब

पाकिस्तान
T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 स्टेज में मंगलवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच निर्णायक मुकाबला होगा। पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की राह तय करेगा। पाकिस्तान के लिए यह 'करो या मरो' वाला मुकाबला है, जबकि इंग्लैंड जीत के साथ अपनी जगह पक्की करना चाहेगी।
पाकिस्तान का सुपर-8 में शुरुआती मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिससे दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। दूसरी ओर, इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका को इसी मैदान पर हराकर दो अंक हासिल किए। अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को हराना अनिवार्य है। हार की सूरत में उनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। इंग्लैंड के पास एक और जीत से सेमीफाइनल की पक्की पोजीशन होगी।
पल्लेकेले की पिच को स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है। मैच के आगे बढ़ने के साथ पिच और धीमी हो जाती है, जिससे स्पिन अटैक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इंग्लैंड को इस मैदान का अच्छा अनुभव है। उन्होंने हाल ही में यहां श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज जीती थी।
पाकिस्तान अपनी मजबूत स्पिन गेंदबाजी से इंग्लैंड की बैटिंग को रोकने की कोशिश करेगा। उस्मान तारिक की लेग-स्पिन के अलावा सईम अयूब, अबरार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे गेंदबाज पिच का फायदा उठा सकते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में धीमी पिच पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
इंग्लैंड के पास भी स्पिन में मजबूती है। विल जैक्स और आदिल राशिद पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। जैक्स ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी ऑफ-स्पिन से विकेट चटकाए थे और बैटिंग में भी योगदान दिया था। जिस टीम की स्पिन यूनिट बेहतर प्रदर्शन करेगी, वही मैच पर हावी रहेगी।
टी20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमों के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं। इंग्लैंड ने 21 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 9 में जीत मिली है। एक मैच का नतीजा नहीं निकला। 2022 टी20 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। इस रिकॉर्ड से साफ है कि पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करना आसान नहीं होगा।
पाकिस्तान को अपनी स्पिन ताकत और बल्लेबाजी में सुधार के साथ खेलना होगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ियों पर दबाव होगा। इंग्लैंड अपनी आक्रामक बैटिंग और विविध गेंदबाजी से मैच पर कब्जा जमाना चाहेगी।
यह मुकाबला न सिर्फ सेमीफाइनल की दौड़ बल्कि दोनों टीमों की प्रतिष्ठा के लिए भी अहम होगा। प्रशंसक स्पिनरों के जादू और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं।
