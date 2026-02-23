सुपर 8 के 3 मैचों ने ही हिला कर रख दिया सेमीफाइनल का समीकरण, रेस में सबसे आगे ये 2 टीमें

T20 World Cup 2026 Semi-final Scenario: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में अब तक तीन मुकाबले हुए हैं और तीनों में ऐसा कुछ हुआ है, जिससे सेमीफाइनल का सीनारियो पूरी तरह हिल चुका है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से हार गई, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। दूसरी ओर मेजबान श्रीलंका को भी इंग्लैंड ने रौंद डाला। इन तीनों मुकाबलों में जो कुछ भी हुआ, वह किसी भी फैन की उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 से एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा।