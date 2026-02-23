पूर्व महिला कप्तान ने इस पुरुष तेज गेंदबाज पर लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप, बोर्ड ने जांच के बाद लगाया बैन

बीसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए मोंजुरुल इस्लाम को बीसीबी के तहत क्रिकेट से जुड़ी किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका से प्रतिबंधित कर दिया है। इस्लाम 2020 में बांग्लादेश की महिला टीम के मुख्य चयनकर्ता नियुक्त हुए थे। रविवार को ढाका में बीसीबी की बोर्ड मीटिंग हुई जिसके बाद बयान जारी कर बताया गया कि इस्लाम को भविष्य में बांग्लादेश क्रिकेट में किसी भी तरह की भूमिका के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है।