IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका खिलाफ हार के साथ भारत को दोहरा झटका, टीम इंडिया सेमीफ़ाइनल की रेस से लगभग बाहर!

इस हार के बाद भारत के लिए अब हर मैच 'करो या मरो' मुक़ाबला हो गया है। वहीं 76 रनों के बड़े अंतर से हारने से नेट रनरेट को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया का नेट रन रेट -3.800 तक गिर गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का रनरेट +3.800 हो गया है। सुपर 8 में चार - चार टीम के दो ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप-1 में इन दोनों टीमों के अलावा वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे भी हैं। हर ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ऐसे में यहां से सेमीफ़ाइनल में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है।