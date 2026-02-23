सबसे बड़ी हार…नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर थम गया विजयरथ, 2023 के फाइनल में रोहित शर्मा एंड कंपनी झेल चुकी है जख्म

T20 World Cup 2026 Biggest Defeat India: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार की रात भारतीय फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं रही। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में टीम इंडिया का विजयरथ एक बार फिर थम गया। जी हां, वो भी इतिहास की सबसे बड़ी हार के साथ। साउथ अफ्रीका के 187 रनों के जवाब में पूरी भारतीय टीम सिर्फ 111 पर ढेर हो गई। 76 रनों से मिली यह शिकस्त न सिर्फ रिकॉर्ड-तोड़ हार है, बल्कि 2023 के फाइनल की कड़वी यादें भी ताजा कर गई, जिसे रोहित शर्मा एंड कंपनी में झेली थी। मैदान में बैठे फैंस से लेकर टीवी के सामने बैठे दर्शक, हर कोई मायूस नजर आया।