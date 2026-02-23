23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सबसे बड़ी हार…नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर थम गया विजयरथ, 2023 के फाइनल में रोहित शर्मा एंड कंपनी झेल चुकी है जख्म

India vs South Africa: भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप-2026 के सुपर-8 मुकाबले में 76 रन से करारी हार झेलनी पड़ी। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में रनों के अंतर से टीम इंडिया की सबसे बड़ी शिकस्त है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 23, 2026

T20 World Cup 2026: India vs South Africa

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया ने झेली सबसे बड़ी हार। आउट होकर पवेलियन जाते तिलक वर्मा। (इमेज सोर्स: आईएएनएस)

T20 World Cup 2026 Biggest Defeat India: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार की रात भारतीय फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं रही। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में टीम इंडिया का विजयरथ एक बार फिर थम गया। जी हां, वो भी इतिहास की सबसे बड़ी हार के साथ। साउथ अफ्रीका के 187 रनों के जवाब में पूरी भारतीय टीम सिर्फ 111 पर ढेर हो गई। 76 रनों से मिली यह शिकस्त न सिर्फ रिकॉर्ड-तोड़ हार है, बल्कि 2023 के फाइनल की कड़वी यादें भी ताजा कर गई, जिसे रोहित शर्मा एंड कंपनी में झेली थी। मैदान में बैठे फैंस से लेकर टीवी के सामने बैठे दर्शक, हर कोई मायूस नजर आया।

इसी मैदान पर भारत ने गंवाया था वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल

बता दें इससे पहले भारत को टी20 में इतनी बड़ी हार साल 2010 में मिली थी, जब ब्रिजटाउन में ऑस्ट्रेलिया ने उसे 49 रन से हराया था। फिर 2016 में नागपुर में न्यूजीलैंड से 47 रन की हार मिली। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह शिकस्त भारत की टी20 इंटरनेशनल मैचों में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है। भारत इससे पहले 2019 में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड से 80 रन से हारा था।

यह भारत की टी20 मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में भी पहली हार है, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड से सेमीफाइनल हारने के बाद। इन दो सालों में भारत ने 23 मैच खेले, जिसमें 21 जीते, एक बेनतीजा रहा और सिर्फ एक मैच हारा।

इसी अहमदाबाद के मैदान पर भारत ने वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से गंवाया था। उस फाइनल के बाद यह भारत की किसी भी आईसीसी इवेंट में 18 मैचों बाद पहली हार है।

अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने मजबूत प्रदर्शन किया। डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 गेंदों में 45 रन बनाए, डेविड मिलर ने 35 गेंदों में 63 रन ठोके, ट्रिस्टन स्टब्स 24 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं भारत की ओर से सिर्फ जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन अच्छा रहा, उन्होंने 3 विकेट झटके।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 18.5 ओवर में ही पूरी तरह लड़खड़ा गया। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, लेकिन टीम को संभाल नहीं सके। साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को जानसेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर 4 विकेट लिए और भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: सूर्यकुमार यादव की एक गलती पड़ी भारी, सुपर 8 के पहले ही मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार
क्रिकेट
सूर्याकुमार यादव (फोटो- IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

23 Feb 2026 12:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / सबसे बड़ी हार…नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर थम गया विजयरथ, 2023 के फाइनल में रोहित शर्मा एंड कंपनी झेल चुकी है जख्म

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

हार के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का छलका दर्द, बताया कहां हुई गलती? इन पर फोड़ा हार का ठीकरा

Suryakumar Yadav Reaction
क्रिकेट

महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान ने चयनकर्ता पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच में पाया गया दोषी

Bangladesh Cricket Board sexual harassment allegation
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप में जीत की पटरी से उतरी भारतीय टीम, अब समझें कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा भारत

अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)
क्रिकेट

IND vs SA: सूर्यकुमार यादव की एक गलती पड़ी भारी, सुपर 8 के पहले ही मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार

सूर्याकुमार यादव (फोटो- IANS)
क्रिकेट

वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का दबदबा, डेढ़ साल के भीतर जीते 6 ICC और 2 ACC खिताब

India domination in world cricket
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.