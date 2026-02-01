सूर्या की एक गलती और टीम इंडिया की शानदार शुरुआत पर फिर गया पानी, मिलर-ब्रेविस ने खूब उठाया फायदा

इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव से बड़ी गलती हो गई और उन्होंने अर्शदीप सिंह को हटाकर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगा दिया। वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ही ओवर में 11 रन लुटा दिए। इसके बाद अर्शदीप सिंह का साइड बदला गया, लेकिन यह भी कारगर साबित नहीं हुआ। छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने 10 रन खर्च किए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया गया और उन्होंने भी अपने पहले ओवर में 11 रन दे दिए। इसके बाद सातवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने 17 रन लुटा दिए। जिस टीम ने 20 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, वह 12वें ओवर में ही 111 रन तक पहुंच गई।