साउथ अफ्रीका के खिलाफ फेल हुआ भारत का ‘ब्रह्मास्त्र’, लेकिन बुमराह ने बिगाड़ दिया प्रोटियाज का खेल

इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने 24 गेंदों में 44 रन की विस्फोटक पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को 180 रन के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और चार ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसके अलावा अर्शदीप सिंह ने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए। हालांकि इस दौरान भारत का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले वरुण चक्रवर्ती पूरी तरह से बेअसर नजर आए और चार ओवर में 47 रन खर्च कर दिए, हालांकि उन्हें एक सफलता जरूर मिली। वहीं हार्दिक पंड्या ने चार ओवर में 45 रन लुटाए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। शिवम दुबे ने भी दो ओवर में 32 रन खर्च किए।