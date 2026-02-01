वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का दबदबा, डेढ़ साल के भीतर जीते 6 ICC और 2 ACC खिताब

India dominating world cricket: सितंबर 2023 से फरवरी 2026 के बीच भारत ने क्रिकेट के हर मोर्चे पर इतिहास रचा है। पुरुष, महिला, अंडर-19 और व्लाइंड, सभी कैटेगरी में तिरंगा लहराते हुए भारत ने इस अवधि में 6 ICC और 2 ACC खिताब जीते। इतने कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने खिताब जीतना और वह भी अलग-अलग श्रेणियों में, भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। आज ही भारतीय शेरनियों की एसीसी वुमेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 (22 फरवरी 2026) में जीत ने इसमें एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है।