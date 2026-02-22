इंग्लैंड के पार्ट टाइम स्पिनर ने निकाला श्रीलंका का दम, 100 रन भी नहीं बना पाई 2014 की वर्ल्ड चैंपियन

मुकाबले की शुरुआत में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और जोस बटलर सिर्फ सात रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जैकब बेथल और टॉम बेंटन भी कुछ खास नहीं कर सके। सैम करन ने 11 गेंदों में 11 रन बनाए, लेकिन फिल साल्ट ने एक छोर संभाले रखा और अर्धशतक जड़ दिया। 94 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन इसके बाद फिल साल्ट के 62 रन और विल जैक्स के 21 रनों की बदौलत इंग्लैंड की टीम 146 रन तक पहुंचने में सफल रही। साल्ट ने 40 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली, जिसमें छह चौके और दो छक्के शामिल थे।