22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ट्रॉफी जीतना तो दूर, टी20 विश्व कप के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई हैं ये टीमें

ICC T20 World Cup: टी20 विश्व कप के नौ सीजन में छह टीमें खिताब जीत चुकी हैं, लेकिन आईसीसी के चार पूर्ण सदस्य एक बार भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं दो टीमें सिर्फ एक-एक बार फाइनल में जगह बना पाई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 22, 2026

T20 World Cup 2026 Trophy

टी20 वर्ल्डकप 2026 ट्रॉफी (फोटो- IANS)

ICC T20 World Cup: 2007 से शुरू हुए टी20 विश्व कप के अब तक नौ सीजन खेले जा चुके हैं। इस दौरान भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। लेकिन आईसीसी के कई पूर्ण सदस्य देश ऐसे हैं जो इस टूर्नामेंट में लगातार हिस्सा लेने के बावजूद एक बार भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं दो टीमें ऐसी हैं जो अब तक सिर्फ एक बार फाइनल खेलने मैदान में उतरी हैं।

फाइनल तक नहीं पहुंच पाई है ये टीमें

अफगानिस्तान
2010 में अपना पहला टी20 विश्व कप खेलने वाली अफगानिस्तान ने शुरुआती सालों में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने के लिए भी संघर्ष किया। हालांकि 2024 में रशीद खान की कप्तानी में टीम ने पहली बार विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। वेस्टइंडीज और यूएसए की संयुक्त मेजबानी में आयोजित उस टूर्नामेंट में उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराकर चौंकाया, लेकिन सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के सामने महज 56 रनों पर सिमटकर बाहर हो गए। यह उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

बांग्लादेश
2007 से टी20 विश्व कप में भाग लेने वाली बांग्लादेश की टीम के लिए यह टूर्नामेंट हमेशा निराशा लेकर आया है। शाकिब अल हसन टी20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन टीम कभी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई है। उनका सफर ग्रुप स्टेज या दूसरे दौर में ही समाप्त हो जाता है। 2024 में सुपर-8 में अफगानिस्तान से वर्षा प्रभावित मैच में हारकर बाहर होना उनके लिए दुखद रहा।

आयरलैंड
2009 में टी20 विश्व कप में पहली बार उतरने वाला आयरलैंड कई बड़ी टीमों के साथ उलटफेर करने में कामयाब रहा है। 2022 में उन्होंने ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज और सुपर-12 में उस टूर्नामेंट के विजेता इंग्लैंड को भी हराया था। इसके बावजूद वे कभी सेमीफाइनल या फाइनल तक नहीं पहुंचे। उनका बेस्ट रिजल्ट सुपर-8 या सुपर-12 तक ही रहा है, और खिताबी दौड़ में उनकी दावेदारी कभी नहीं बन पाई।

जिम्बाब्वे
जिम्बाब्वे टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देशों में शामिल है, पर टी20 विश्व कप में उनका प्रदर्शन अक्सर निराशाजनक ही रहा है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए संस्करण में वे सुपर-12 से आगे नहीं जा सके, जो किसी टेस्ट खेलने वाले देश का उस टूर्नामेंट का सबसे कमजोर प्रदर्शन था। जिम्बाब्वे अब तक सेमीफाइनल तक भी पहुंचने में नाकाम रहा है। हालांकि इस साल यह टीम अलग रंग में नजर आई है और ग्रुप स्टेज के 4 मुकाबलों में से 3 जीत चुकी है, जबकि एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमें भी जिम्बाब्वे की चुनौती के आगे टिक पाने में नाकाम रही हैं। सुपर 8 के ग्रुप 1 में जिम्बाब्वे अब भारत, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा।

इन टीमों ने खेला है सिर्फ एक फाइनल

दो टीमें ऐसी भी हैं जो फाइनल तक तो पहुंची हैं, लेकिन सिर्फ एक बार।

न्यूजीलैंड
2021 में दुबई में खेले गए फाइनल में पहुंचे थे, जहां ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें 8 विकेट से हराया। इससे पहले और बाद में वे कई बार सेमीफाइनल तक पहुंचे लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना सके।

दक्षिण अफ्रीका
"चोकर्स" के टैग के साथ लंबे समय तक फाइनल में न पहुंच पाने वाली टीमों में शामिल थी, लेकिन 2024 में आखिरकार इतिहास बदला। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में 9 विकेट से हराकर उन्होंने पहली बार टी20 विश्व कप के फाइनल में कदम रखा। हालांकि उस फाइनल में भारत ने उन्हें 7 रन से हरा दिया। ​​​​​​​​​​​​​​​​

ये भी पढ़ें

सेमीफाइनल या फाइनल… T20 वर्ल्ड कप 2026 में दोबारा कब होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां पढ़ें पूरा समीकरण
क्रिकेट
India vs Pakistan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

22 Feb 2026 04:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ट्रॉफी जीतना तो दूर, टी20 विश्व कप के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई हैं ये टीमें

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IND vs SA: टी20 वर्ल्डकप में साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड शानदार, सिर्फ एक टीम से हारी है एक मैच

South Africa cricket Team
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा की डक की हैट्रिक ‘पॉजिटिव’, रवि शास्त्री ने दिया चौंकाने वाला बयान

Ravi Shastri on Abhishek Sharma
क्रिकेट

यह बहुत खतरनाक… साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव को संजय मांजरेकर ने दी बड़ी नसीहत

Sanjay Manjrekar on Suryakumar Yadav
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 में दोबारा कब होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां पढ़ें पूरा समीकरण

India vs Pakistan
क्रिकेट

बारिश से रद्द नहीं होता मैच तो न्यूजीलैंड से हार जाता पाकिस्तान, खुद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ही खोली पोल

PAK vs NZ
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.