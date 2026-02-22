ट्रॉफी जीतना तो दूर, टी20 विश्व कप के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई हैं ये टीमें

अफगानिस्तान

2010 में अपना पहला टी20 विश्व कप खेलने वाली अफगानिस्तान ने शुरुआती सालों में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने के लिए भी संघर्ष किया। हालांकि 2024 में रशीद खान की कप्तानी में टीम ने पहली बार विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। वेस्टइंडीज और यूएसए की संयुक्त मेजबानी में आयोजित उस टूर्नामेंट में उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराकर चौंकाया, लेकिन सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के सामने महज 56 रनों पर सिमटकर बाहर हो गए। यह उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।



बांग्लादेश

2007 से टी20 विश्व कप में भाग लेने वाली बांग्लादेश की टीम के लिए यह टूर्नामेंट हमेशा निराशा लेकर आया है। शाकिब अल हसन टी20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन टीम कभी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई है। उनका सफर ग्रुप स्टेज या दूसरे दौर में ही समाप्त हो जाता है। 2024 में सुपर-8 में अफगानिस्तान से वर्षा प्रभावित मैच में हारकर बाहर होना उनके लिए दुखद रहा।



आयरलैंड

2009 में टी20 विश्व कप में पहली बार उतरने वाला आयरलैंड कई बड़ी टीमों के साथ उलटफेर करने में कामयाब रहा है। 2022 में उन्होंने ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज और सुपर-12 में उस टूर्नामेंट के विजेता इंग्लैंड को भी हराया था। इसके बावजूद वे कभी सेमीफाइनल या फाइनल तक नहीं पहुंचे। उनका बेस्ट रिजल्ट सुपर-8 या सुपर-12 तक ही रहा है, और खिताबी दौड़ में उनकी दावेदारी कभी नहीं बन पाई।



जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देशों में शामिल है, पर टी20 विश्व कप में उनका प्रदर्शन अक्सर निराशाजनक ही रहा है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए संस्करण में वे सुपर-12 से आगे नहीं जा सके, जो किसी टेस्ट खेलने वाले देश का उस टूर्नामेंट का सबसे कमजोर प्रदर्शन था। जिम्बाब्वे अब तक सेमीफाइनल तक भी पहुंचने में नाकाम रहा है। हालांकि इस साल यह टीम अलग रंग में नजर आई है और ग्रुप स्टेज के 4 मुकाबलों में से 3 जीत चुकी है, जबकि एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमें भी जिम्बाब्वे की चुनौती के आगे टिक पाने में नाकाम रही हैं। सुपर 8 के ग्रुप 1 में जिम्बाब्वे अब भारत, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा।