सेमीफाइनल या फाइनल… T20 वर्ल्ड कप 2026 में दोबारा कब होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां पढ़ें पूरा समीकरण

India vs Pakistan: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 राउंड का आगाज हो चुका है। इस चरण में आठ टीमें चार-चार के दो ग्रुप में एक-दूसरे से भिड़ेंगी। भारत और पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में पहले से ही एक ही ग्रुप में शामिल थे। इसलिए वे सुपर-8 में अलग-अलग ग्रुप का हिस्सा हैं और इस स्‍टेज पर दोनों का आमना-सामना नहीं होगा। हालांकि सेमीफाइनल या फिर फाइनल में ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी एक-दूसरे के सामने फिर से आ सकते हैं। आइये इस आर्टीकल में हम आपको बताते हैं कि भारत-पाक इस टूर्नामेंट में दोबारा कब और कैसे भिड़ सकते हैं?