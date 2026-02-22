बारिश से रद्द नहीं होता मैच तो न्यूजीलैंड से हार जाता पाकिस्तान, खुद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ही खोली अपनी टीम की पोल

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सुपर-8 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। शनिवार को इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन बारिश के चलते एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और मैच रेफरी ने दोनों कप्‍तानों की सहमति से मैच को रद्द घोषित कर दिया। इसी बीच पूर्व पाकिस्‍तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि अच्‍छा हुआ कि मैच बारिश से धुल गया, नहीं पाकिस्‍तान इस मैच को हार जाता। उन्‍होंने ऐसा क्‍यों कहा आइये आपको भी बताते हैं।