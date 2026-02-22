22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बारिश से रद्द नहीं होता मैच तो न्यूजीलैंड से हार जाता पाकिस्तान, खुद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ही खोली अपनी टीम की पोल

PAK vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का पहला पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसी बीच पाकिस्‍तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद ने सलमान आगा के टॉस जीतकर बल्‍लेबाजी के फैसले को बेवकूफी भरा बताया है, क्‍योंकि अगर ये मैच होता तो पाकिस्‍तान हार सकता था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 22, 2026

PAK vs NZ

पाकिस्‍तानी खिलाड़ी (फोटो सोर्स: IANS)

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सुपर-8 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। शनिवार को इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन बारिश के चलते एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और मैच रेफरी ने दोनों कप्‍तानों की सहमति से मैच को रद्द घोषित कर दिया। इसी बीच पूर्व पाकिस्‍तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि अच्‍छा हुआ कि मैच बारिश से धुल गया, नहीं पाकिस्‍तान इस मैच को हार जाता। उन्‍होंने ऐसा क्‍यों कहा आइये आपको भी बताते हैं।

'टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला बेवकूफी भरा'

जियो न्‍यूज के शो 'हारना मना है' में अहमद शहजाद ने कहा सलमान आगा एक चीज तो बहुत अच्‍छी कर रहे हैं, वो है टॉस जीतना। लेकिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला बेवकूफी भरा था, ऐसा लगा कि कप्‍तान सलमान आगा को कोई अनुभव ही नहीं है। बारिश से प्रभावित मैच में आप आमतौर पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हैं, ताकि टोटल का ध्यान रखा जा सके और उसे चेज करने का प्लान बनाया जा सके।

दोनों टीमों को बांटे गए 1-1 अंक

बता दें कि इस मैच के रद्द होने के बाद दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटे गए हैं। अब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 24 फरवरी को मुकाबले में उतरेगी, जिसके बाद पाकिस्तान का सामना 28 फरवरी को श्रीलंका से होगा। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम 25 फरवरी को श्रीलंका से भिड़ेगी, जिसके बाद 27 फरवरी को कीवी टीम का सामना इंग्लैंड से होगा।

पाकिस्‍तान का टूर्नामेंट में अब तक का सफर

वहीं, ग्रुप स्‍टेज की बात करे तो पाकिस्तान की टीम 4 में से 3 मैच जीतकर दूसरे पायदान पर रही थी। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड को 3 विकेट से हराया था, जिसके बाद यूएसए के खिलाफ 32 रन से जीत हासिल की। पाकिस्तान को भारत के हाथों हाई-वोल्टेज मैच में 61 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उसने नामीबिया को 102 रन से रौंदा था।

न्‍यूजीलैंड का टूर्नामेंट में अब तक का सफर

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम 4 में से 3 मैच जीतकर ग्रुप-डी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रही। इस टीम ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद यूएई को 10 विकेट से रौंदा। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने कीवी टीम को 7 विकेट से मात दी। हालांकि, कनाडा को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

22 Feb 2026 10:46 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बारिश से रद्द नहीं होता मैच तो न्यूजीलैंड से हार जाता पाकिस्तान, खुद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ही खोली अपनी टीम की पोल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

ENG vs SL: अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ इंग्‍लैंड बनाम श्रीलंका सुपर-8 का दूसरा मैच तो क्या होगा?

ENG vs SL
क्रिकेट

ACC Women’s Asia Cup Rising Stars Final: आज भारत और बांग्लादेश के बीच खिताबी भिड़ंत, जानें कब-कहां देखें

ACC Women’s Asia Cup Rising Stars Final Live Streaming
क्रिकेट

ENG vs SL Weather Report: आज इंग्लैंड-श्रीलंका सुपर-8 मैच भी हो सकता है रद्द, पल्लेकेले में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

ENG vs SL Weather Report
क्रिकेट

सुपर 8 का पहला ही मैच ड्रॉ, अब पाकिस्तान कैसे बनाएगा सेमीफाइनल में जगह?

क्रिकेट

सुपर 8 के पहले ही मैच में टूटीं पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के साथ फैंस की उम्मीदें, टॉस के बाद रद्द करना पड़ा मैच

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.