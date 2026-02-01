21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सुपर 8 का पहला ही मैच ड्रॉ, अब पाकिस्तान कैसे बनाएगा सेमीफाइनल में जगह?

ICC T20 World Cup 2026 Super 8: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शनिवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का पहला मुकाबला (Pakistan vs New Zealand) बिना एक भी गेंद फेंके बारिश की भेंट चढ़ गया।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 21, 2026

Picture Credits: ANI

ICC T20 World Cup 2026 Super 8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण का पहला मुकाबला (Pakistan vs New Zealand) बिना एक भी गेंद फेंके बारिश की वजह से रद्द हो गया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मैच में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली अगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आईसीसी के नियमों के तहत सुपर 8 मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है, इसलिए मैच को रद्द कर दिया गया और दोनों टीमों को एक-एक अंक दे दिया गया। जानिए इसके बाद पाकिस्तान को सेमीफाइनल का रास्ता बनाने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

पाकिस्तान के दो मुकाबले बाकी

पाकिस्तान का अगला मुकाबला 24 फरवरी को पल्लेकल में इंग्लैंड के खिलाफ है। इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप की दो बार की चैंपियन टीम है, मगर इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। ग्रुप स्टेज में उन्हें वेस्टइंडीज से 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था, तो नेपाल ने जीत के लिए पसीने छुड़ा दिए थे। यह पाकिस्तान के लिए एक मौका है, लेकिन पल्लेकल की पिच पर इंग्लैंड के क्लच प्लेयर्स और आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ सतर्क रहना जरूरी होगी। पाकिस्तान के लिए यह मैच केवल जीतना नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीतना भी जरूरी होगा, क्योंकि अब नेट रन रेट की भूमिका अहम हो जाएगी।

28 फरवरी को उसी पल्लेकल स्टेडियम में पाकिस्तान की टक्कर मेजबान श्रीलंका से होगी। यह ग्रुप 2 का आखिरी मुकाबला होगा। श्रीलंका इस टूर्नामेंट में अपनी घरेलू परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठा रही है। ग्रुप चरण में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर 8 में जगह बनाई। पल्लेकल की पिच स्पिन फ्रैंडली मानी जाती है, जो दोनों टीमों के लिए बराबरी से चुनौतीपूर्ण होगी। यह मैच तब खेला जाएगा जब ग्रुप 2 के बाकी सभी मुकाबले हो चुके होंगे, यानी उस वक्त तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी होगी कि पाकिस्तान को मुकाबला कितने बड़े अंतर से जीतना होगा।

दूसरी टीमों के मैच पर भी रखनी होगी नजर

पाकिस्तान की सेमीफाइनल राह सिर्फ उनके अपने मैचों पर नहीं, बल्कि ग्रुप 2 के उन तीन मुकाबलों पर भी उतनी ही टिकी है जिनमें वे नहीं खेलेगी। 22 फरवरी को पल्लेकल में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने-सामने होंगे। यह ग्रुप 2 का दूसरा मैच है और पाकिस्तान के नजरिए से महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों के अभी 0 अंक हैं। अगर इंग्लैंड यह मैच जीतते हैं, तो उनके दो अंक हो जाएंगे और 24 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ वे मोंमेंटम के साथ उतरेंगे। वहीं अगर श्रीलंका जीतती है, तो इंग्लैंड पर भी दबाव बनेगा और पाकिस्तान के लिए 24 फरवरी का मुकाबला थोड़ा और खुला हो जाएगा।

25 फरवरी को कोलंबो में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मैच होगा। यहां पाकिस्तान किस नतीजे की उम्मीद करे, यह इस पर निर्भर करेगा कि 22 और 24 फरवरी के मैच के नतीजे क्या रहते हैं। अगर श्रीलंका ने 22 को इंग्लैंड को और 25 को न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, तो श्रीलंका के चार अंक हो जाएंगे और वे सेमीफाइनल का टिकट लगभग सुरक्षित कर लेंगे। ऐसा होने पर पाकिस्तान के साथ दूसरी जगह के लिए सीधी टक्कर में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बचेंगी।

नेट रनरेट पर फंस सकता है मामला

27 फरवरी को कोलंबो में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। तब तक पाकिस्तान का इंग्लैंड से मैच खेला जा चुका होगा। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को 24 फरवरी को हरा देता है और इस मैच में भी इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हार जाता है, तो इंग्लैंड के ज्यादा से ज्यादा दो अंक रहेंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ पांच अंक मिलेंगे और उनका सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो जाएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड 27 को न्यूजीलैंड को हरा देते हैं, तो टेबल और उलझेगी और फिर फैसला नेट रन रेट से होगा।

ये भी पढ़ें

कोलंबो में खेलना न्यूजीलैंड-इंग्लैंड को पड़ेगा भारी! सेमीफाइनल की राह हो सकती है मुश्किल
क्रिकेट
ICC Men's T20 World Cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

21 Feb 2026 10:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सुपर 8 का पहला ही मैच ड्रॉ, अब पाकिस्तान कैसे बनाएगा सेमीफाइनल में जगह?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

सुपर 8 के पहले ही मैच में टूटीं पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के साथ फैंस की उम्मीदें, टॉस के बाद रद्द करना पड़ा मैच

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच
क्रिकेट

कोलंबो में खेलना न्यूजीलैंड-इंग्लैंड को पड़ेगा भारी! सेमीफाइनल की राह हो सकती है मुश्किल

ICC Men's T20 World Cup 2026
क्रिकेट

शिखर धवन ने प्रेमिका सोफी शाइन के साथ रचाई शादी, ‘गब्बर’ की दूसरी पारी शुरू

क्रिकेट

0,0,0 के बावजूद अभिषेक शर्मा नहीं होंगे प्लेइंग 11 से बाहर, सूर्या ने बताई असली वजह

क्रिकेट

सुपर 8 के शुरू होते ही पाकिस्तान की टीम में बड़ा बदलाव, शाहीन अफरीदी की छुट्टी, लौटा ये दिग्गज

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.