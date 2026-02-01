कोलंबो में खेलना न्यूजीलैंड-इंग्लैंड को पड़ेगा भारी! सेमीफाइनल की राह हो सकती है मुश्किल

T20 World Cup 2026, Colombo Weather: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले शुरू हो चुके हैं। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं। आपको बता दें कि सुपर 8 में दो ग्रुप बनाए गए हैं। पहले ग्रुप में जिंबॉब्वे के साथ भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें शामिल हैं, जो अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं। दूसरी ओर ग्रुप 2 में श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें शामिल हैं। इन टीमों को ग्रुप स्टेज में एक-एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।