T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा की डक की हैट्रिक ‘पॉजिटिव’, रवि शास्त्री ने दिया चौंकाने वाला बयान

Ravi Shastri on Abhishek Sharma: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारतीय स्‍टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने लगातार तीन डक बनाए हैं, जिसके चलते उनकी काफी आलोचना भी हुई है। लेकिन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना ​​है कि टीमें इस बात से परेशान होंगी कि स्टार बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में लगातार तीन बार जीरो पर आउट हुए हैं। शास्त्री ने चौंकाते हुए कहा कि इसे असल में 'पॉजिटिव' माना जा सकता है, इससे पहले उन्होंने यह भी कहा कि वह टूर्नामेंट के जरूरी समय के लिए अपना बेस्ट बचाकर रख सकते हैं। टीमें थोड़ी परेशान होंगी कि वह रन नहीं बना पाया है।