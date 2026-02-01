टी20 वर्ल्डकप में जीत की पटरी से उतरी भारतीय टीम, अब समझें कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा भारत

टीम इंडिया के लिए फिलहाल स्थिति साफ है कि दोनों मुकाबलों में उसे बड़ी जीत हासिल करनी होगी। चार अंक हासिल करने के साथ-साथ भारतीय टीम को नेट रन रेट में भी खुद को मजबूत रखना होगा। हालांकि, अगर भारतीय टीम एक और मुकाबला हार जाती है, तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि भारतीय टीम इससे पहले 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी, जबकि 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गई थी। वहीं 2024 में भारतीय टीम चैंपियन बनी थी।