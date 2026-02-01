22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप में जीत की पटरी से उतरी भारतीय टीम, अब समझें कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा भारत

Team India Semifinal Scenario: टी20 वर्ल्डकप 2026 के सुपर 8 के अपने पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया को एकतरफा हार झेलनी पड़ी, जिससे उनके सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 22, 2026

अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)

अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)

Team India in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का अजेय सिलसिला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खत्म हो गया। सुपर 8 के मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हरा दिया। आपको बता दें कि दोनों टीमें आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताबी मुकाबले में आमने-सामने हुई थीं, जहां भारतीय टीम ने 7 रन से मुकाबला जीतकर दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। उस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अजेय रहते हुए खिताब जीतने में सफल रही थी।

13 मैच बाद वर्ल्डकप में हारा भारत

इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती चार मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका का भी शानदार फॉर्म जारी रहा और उन्होंने अब 14 मैच खेलने के बाद भारत की तरह 13 मैच जीत लिए हैं। भारतीय टीम ने भी 14 मैच खेलकर 13 जीत हासिल की हैं, लेकिन उसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है, जबकि साउथ अफ्रीका को एकमात्र हार भारत से मिली थी।

सुपर-8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जहां दो अंक मिल गए हैं, वहीं भारतीय टीम का खाता अभी भी खाली है। अब सवाल यह है कि भारतीय टीम कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। आपको बता दें कि टीम इंडिया को अगला मुकाबला जिंबॉब्वे के खिलाफ खेलना है। यह मैच 26 फरवरी को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम कोलकाता के ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरेगी।

जीत के साथ नेट रनरेट भी करना होगा बेहतर

टीम इंडिया के लिए फिलहाल स्थिति साफ है कि दोनों मुकाबलों में उसे बड़ी जीत हासिल करनी होगी। चार अंक हासिल करने के साथ-साथ भारतीय टीम को नेट रन रेट में भी खुद को मजबूत रखना होगा। हालांकि, अगर भारतीय टीम एक और मुकाबला हार जाती है, तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि भारतीय टीम इससे पहले 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी, जबकि 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गई थी। वहीं 2024 में भारतीय टीम चैंपियन बनी थी।

ये भी पढ़ें

साउथ अफ्रीका के खिलाफ फेल हुआ भारत का ‘ब्रह्मास्त्र’, लेकिन बुमराह ने बिगाड़ दिया प्रोटियाज का खेल
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 विश्व कप 2022

Published on:

22 Feb 2026 10:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्डकप में जीत की पटरी से उतरी भारतीय टीम, अब समझें कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा भारत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IND vs SA: सूर्यकुमार यादव की एक गलती पड़ी भारी, सुपर 8 के पहले ही मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार

सूर्याकुमार यादव (फोटो- IANS)
क्रिकेट

वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का दबदबा, डेढ़ साल के भीतर जीते 6 ICC और 2 ACC खिताब

India domination in world cricket
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ फेल हुआ भारत का ‘ब्रह्मास्त्र’, लेकिन बुमराह ने बिगाड़ दिया प्रोटियाज का खेल

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट

सूर्या की एक गलती और टीम इंडिया की शानदार शुरुआत पर फिर गया पानी, मिलर-ब्रेविस ने खूब उठाया फायदा

David Miller
क्रिकेट

8वें नंबर तक बल्लेबाज! लंबी बैटिंग लाइन-अप के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरा भारत, देखें प्लेइंग 11

SA vs IND
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.