IND vs SA: कप्तान सूर्या ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में जिन्हें किया था डिफ़ेंड, अब उन्हीं पर फोड़ा हार का ठीकरा, क्या होगी तिलक और अभिषेक की छुट्टी?

इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 15 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि अर्शदीप सिंह ने 28 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। कप्तान ने इन गेंदबाजों की तारीफ में कहा, "जहां तक गेंदबाजी जोड़ी की बात है, सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह-अर्शदीप सिंह की जोड़ी कितनी घातक है। दोनों साथ खेल चुके हैं। आज भी दोनों ने मिलकर आठ ओवर डाले, करीब पांच विकेट लिए और लगभग 45–50 रन दिए। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और यही हम उनसे चाहते हैं। दोनों अनुभवी हैं और टीम में इनका होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है।"