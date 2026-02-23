‘भारतीय बल्लेबाजी में मैच्योरिटी की कमी थी’: सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को जमकर लताड़ा

गावस्कर ने साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर और युवा डेवाल्ड ब्रेविस का उदाहरण देते हुए बताया कि बल्लेबाजी कैसे की जाती है। उन्होंने कहा, 'जब अफ्रीका ने 3 विकेट खो दिए थे, तब युवा ब्रेविस ने मिलर को बड़े शॉट्स खेलने दिए और खुद क्रीज पर टिककर पारी को संभाला। भारतीय बल्लेबाज मिलर और ब्रेविस की तरह एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के बजाय पहली ही गेंद से हवाई फायर करने में जुटे थे। गेंद को गैप में मारकर तेजी से भागने पर किसी का ध्यान नहीं था।