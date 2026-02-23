टीम इंडिया को लेकर मोहम्मद आमिर ने कही थी ये बात, अब सच होती दिख रही है पाकिस्तानी गेंदबाज की भविष्यवाणी

ग्रुप स्टेज में अजेय रही भारतीय टीम को सुपर-8 के अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। टी20 विश्व कप में रनों के लिहाज से भारतीय टीम की यह सबसे बड़ी हार थी। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर 187 रन बनाए थे। भारतीय टीम 111 पर सिमट गई और 76 रनों से हार गई। हार के बाद भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है।