IND vs SA: मैच में हुआ जमकर बवाल! आपस में भिड़े डेविड मिलर और वाशिंगटन सुंदर, अंपायर को करना पड़ा बीच-बचाव, देखें video

यह घटना दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी के दौरान 14वें ओवर के अंत में हुई। जब गेंदबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े डेविड मिलर को लेकर अंपायर से शिकायत की। सुंदर ने ट्रिस्टन स्टब्स को गेंद डाली, अफ्रीकी बल्लेबाज ने उसे लेग साइड पर एक रन के लिए खेल दिया। जिसके बाद सुंदर ने मिलर की पोजिशन की ओर इशारा किया। ओवर खत्म होने के बाद मिलर भारतीय खिलाड़ी की ओर बढ़े और दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। ईशान किशन, स्टब्स और अंपायर ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया।