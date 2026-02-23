23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: मैच में हुआ जमकर बवाल! आपस में भिड़े डेविड मिलर और वाशिंगटन सुंदर, अंपायर को करना पड़ा बीच-बचाव, देखें video

इस मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीकी खब्बू बल्लेबाज डेविड मिलर और भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के बीच गरमा-गर्मी देखने को मिली। दोनों के बीच इस हुए इस वोल्टेज ड्रामा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 23, 2026

IND vs SA

डेविड मिलर और वॉशिंगटन सुंदर के बीच गरमा-गर्मी देखने को मिली। (photo - BCCI)

Washington Sundar Heated Exchange With David Miller: टी20 वर्ल्ड कप का 43वां मुक़ाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत को 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा। यह भारत की रनों के लिहाज से टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अबतक की सबसे बड़ी हार है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीकी खब्बू बल्लेबाज डेविड मिलर और भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के बीच गरमा-गर्मी देखने को मिली। दोनों के बीच इस हुए इस वोल्टेज ड्रामा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है।

सुंदर और मिलर के बीच लड़ाई

यह घटना दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी के दौरान 14वें ओवर के अंत में हुई। जब गेंदबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े डेविड मिलर को लेकर अंपायर से शिकायत की। सुंदर ने ट्रिस्टन स्टब्स को गेंद डाली, अफ्रीकी बल्लेबाज ने उसे लेग साइड पर एक रन के लिए खेल दिया। जिसके बाद सुंदर ने मिलर की पोजिशन की ओर इशारा किया। ओवर खत्म होने के बाद मिलर भारतीय खिलाड़ी की ओर बढ़े और दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। ईशान किशन, स्टब्स और अंपायर ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया।

मैच का हाल -

इस मैच में मिलर का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने 35 गेंद पर सात चौके और तीन छक्के की मदद से 63 रनों की पारी खेली। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 187 रन बनाए। टीम की तरफ से डेविड मिलर के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 29 गेंदों में 45 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट चटकाए।

भारत की खराब बल्लेबाजी

जवाब में भारत की पूरी टीम 111 रन बनाकर सिमट गई। भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर सुपर-8 राउंड के मुकाबले में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। वहीं, अभिषेक शर्मा महज 15 रन बनाकर चलते बने। तिलक वर्मा का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा और वह महज एक रन बनाकर आउट हुए। सूर्यकुमार यादव 18 रन बनाने के बाद कॉर्बिन बॉश का श शिकार बने। वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके।

शिवम दुबे ने 37 गेंदों में 42 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी में मार्को जानसेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3.5 ओवर में महज 22 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए, जबकि केशव महाराज ने 3 विकेट चटकाए।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: कप्तान सूर्या ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में जिन्हें किया था डिफ़ेंड, अब उन्हीं पर फोड़ा हार का ठीकरा, क्या होगी तिलक और अभिषेक की छुट्टी?
क्रिकेट
Ind vs Ned Match Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

23 Feb 2026 09:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: मैच में हुआ जमकर बवाल! आपस में भिड़े डेविड मिलर और वाशिंगटन सुंदर, अंपायर को करना पड़ा बीच-बचाव, देखें video

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

IND vs SA
क्रिकेट

IND vs SA: कप्तान सूर्या ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में जिन्हें किया था डिफ़ेंड, अब उन्हीं पर फोड़ा हार का ठीकरा, क्या होगी तिलक और अभिषेक की छुट्टी?

Ind vs Ned Match Highlights
क्रिकेट

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका खिलाफ हार के साथ भारत को दोहरा झटका, टीम इंडिया सेमीफ़ाइनल की रेस से लगभग बाहर!

IND vs SA
क्रिकेट

हार के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का छलका दर्द, बताया कहां हुई गलती? इन पर फोड़ा हार का ठीकरा

Suryakumar Yadav Reaction
क्रिकेट

महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान ने चयनकर्ता पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच में पाया गया दोषी

Bangladesh Cricket Board sexual harassment allegation
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.