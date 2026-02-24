Eng vs Pak Weather Update: क्या श्रीलंका में फिर बारिश से धुलेगा पाकिस्तान का सुपर-8 मुकाबला, जानें पल्लेकेले के मौसम का हाल

टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में बारिश से धुला था पाकिस्तान का पहला मैच। (फोटो सोर्स:IANS)
Eng vs Pak Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज मंगलवार 24 फरवरी को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच एक बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है। हैरी ब्रूक के नेतृत्व वाली इंग्लिश टीम नॉकआउट में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगी। वहीं, सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम जहां इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना चाहेगी, क्योंकि इस चरण में उसका एक मुकाबला पहले ही बारिश की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में आज एक बार फिर सबकी नजर मैच के दौरान मौसम पर टिकी होंगी। क्या इस मैच में भी बारिश विलेन बनेगी? आइये पल्लेकेले के मौसम का हाल जानते हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक, मैच के दौरान पल्लेकेले में आज का तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों के लिए ठंडक और आरामदायक माहौल रहेगा। मैच के दौरान आसमान ज्यादातर साफ रहने का अनुमान है, जिससे अच्छी विज़िबिलिटी और खेलने के हालात एक जैसे रहेंगे। मैच के समय दक्षिण-दक्षिण-पूर्व से लगभग 6 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
हवा से बैटिंग या बॉलिंग पर ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि ऊंचे कैच के दौरान फील्डर्स को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि बारिश की संभावना सिर्फ 13 प्रतिशत है। जबकि आंधी-तूफान की संभावना और भी कम 3 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि दोनों टीमें डकवर्थ-लुईस सिनेरियो या छोटे खेल की चिंता किए बिना पूरे 20-ओवर के मैच की तैयारी कर सकती हैं।
कुल मिलाकर मौसम का अनुमान स्थिर और आइडियल क्रिकेटिंग कंडीशन की ओर इशारा करता है, जिससे फैंस दो टॉप क्रिकेटिंग देशों के बीच बिना किसी रुकावट के मैच का मजा ले सकेंगे।
साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह और ख्वाजा नफे।
फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग और रेहान अहमद।
