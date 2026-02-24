Eng vs Pak Weather Update: क्या श्रीलंका में फिर बारिश से धुलेगा पाकिस्तान का सुपर-8 मुकाबला, जानें पल्लेकेले के मौसम का हाल

Eng vs Pak Weather Update: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में आज मंगलवार 24 फरवरी को पल्‍लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच एक बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है। हैरी ब्रूक के नेतृत्‍व वाली इंग्लिश टीम नॉकआउट में अपनी जगह पक्‍की करने के इरादे से उतरेगी। वहीं, सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्‍तान टीम जहां इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना चाहेगी, क्‍योंकि इस चरण में उसका एक मुकाबला पहले ही बारिश की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में आज एक बार फिर सबकी नजर मैच के दौरान मौसम पर टिकी होंगी। क्‍या इस मैच में भी बारिश विलेन बनेगी? आइये पल्‍लेकेले के मौसम का हाल जानते हैं।