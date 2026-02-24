24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

22 साल बाद कबूली अपनी गलती: अंपायर स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को गलत आउट देने पर तोड़ी चुप्पी

अंपायर स्टीव बकनर ने 22 साल बाद सचिन तेंदुलकर को गलत आउट देने पर तोड़ी चुप्पी। आखिर क्यों 'क्रिकेट के भगवान' को बिना गलती के लौटना पड़ा था पवेलियन? जानिए बकनर ने इसपर क्या कहा...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 24, 2026

Steve Bucknor Sachin Tendulkar, Sachin Tendulkar Wrong Out, Steve Bucknor Confession, Brisbane Test 2003 Sachin LBW,

22 years later, umpire Steve Bucknor admits to wrongly giving Sachin Tendulkar out twice. (photo - espncricinfo)

Steve Bucknor vs Sachin Tendulkar: क्रिकेट की दुनिया में अंपायर स्टीव बकनर का नाम आते ही हर भारतीय क्रिकेट फैन को वो पल याद आ जाते हैं जब उनके गलत फैसलों ने 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर को पवेलियन लौटने पर मजबूर किया था। अब करीब 22 साल बाद, स्टीव बकनर ने अपनी उन गलतियों को स्वीकार किया है और उन्हें मानवीय भूल बताया है।

जब अंपायर बन गया था विलेन

पुराने क्रिकेट फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि स्टीव बकनर के कई फैसले सचिन तेंदुलकर के खिलाफ गए थे। उस समय DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) नहीं होता था, इसलिए अंपायर का फैसला ही आखिरी फैसला होता था। सचिन ने हमेशा मर्यादा बनाए रखी और बिना विरोध किए क्रीज छोड़ी, लेकिन फैंस ने बकनर को कभी माफ नहीं किया। अब एक हालिया इंटरव्यू में बकनर ने माना है कि उन फैसलों का मलाल उन्हें आज भी है।

दो बड़ी गलतियां जिन्होंने इतिहास बदल दिया

बकनर ने विशेष रूप से दो मैचों का जिक्र किया जहां उनसे भारी चूक हुई थी। पहला ब्रिस्बेन टेस्ट (2003), जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा के मैदान पर जेसन गिलेस्पी की गेंद पर बकनर ने सचिन को एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट दे दिया था। रिप्ले में साफ दिखाई दे रहा था कि गेंद स्टंप्स के काफी ऊपर से जा रही थी। दूसरा ईडन गार्डन (2005), जहां पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अब्दुल रज्जाक की गेंद पर बकनर ने सचिन को कैच आउट दिया, जबकि गेंद बल्ले के पास से भी नहीं गुजरी थी।

बकनर ने कबूला अपराध

अंपायर स्टीव बकनर ने कहा, 'मुझसे दो बड़ी गलतियां हुईं। पहली बार गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी और दूसरी बार गेंद ने बल्ले को छुआ तक नहीं था। जब आप इतने बड़े खिलाड़ी के खिलाफ गलत फैसला देते हैं, तो वह आपके दिमाग में घर कर जाता है।'

सचिन की महानता और बकनर का पछतावा

बकनर का यह कबूलनामा भले ही इतिहास को नहीं बदल सकता और न ही सचिन के वो रन वापस ला सकता है, लेकिन यह सचिन तेंदुलकर की महानता को जरूर दिखता है। उन्होंने कभी भी अंपायर के साथ बदतमीजी नहीं की। दशकों बाद एक अंपायर का अपनी गलती स्वीकार करना यह बताता है कि खेल में गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों की कीमत कभी-कभी बहुत बड़ी होती है।

ये भी पढ़ें

IND vs ZIM: 4 मैच और 180 रन के बाद आखिर ‘आउट’ हुआ ये जिम्बाब्वे का शेर, टीम इंडिया के लिए अब भी है सबसे बड़ा खतरा!
क्रिकेट
IND vs ZIM T20 World Cup 2026, Brian Bennett Zimbabwe Records,Brian Bennett Not Out Streak,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

सचिन तेंदुलकर

Published on:

24 Feb 2026 11:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 22 साल बाद कबूली अपनी गलती: अंपायर स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को गलत आउट देने पर तोड़ी चुप्पी

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

WI vs ZIM: छक्कों की ऐसी बारिश कि सालों पुराने रिकॉर्ड्स बह गए; बना टी20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा ‘रिकॉर्ड’

T20 World Cup 2026, WI vs ZIM Highlights, Most Sixes in T20 World Cup Match, Shimron Hetmyer 7 Sixes
क्रिकेट

Eng vs Pak Weather Update: क्या श्रीलंका में फिर बारिश से धुलेगा पाकिस्तान का सुपर-8 मुकाबला, जानें पल्लेकेले के मौसम का हाल

Eng vs Pak Weather Update
क्रिकेट

T20 World Cup 2026 Points Table Update: वेस्टइंडीज और इंग्‍लैंड टॉप पर तो भारत समेत इन तीन टीमों का नहीं खुला खाता, जानें पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

T20 World Cup 2026 Points Table Update
क्रिकेट

हमने यहीं कंट्रोल खो दिया… विंडीज से बुरी तरह हार के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने बताया कहां हुई चूक

ZIM vs WI
क्रिकेट

वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंदकर रचा इतिहास, दर्ज की T20i की अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत

Ind vs Ned Playing 11 Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.