WI vs ZIM: छक्कों की ऐसी बारिश कि सालों पुराने रिकॉर्ड्स बह गए; बना टी20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा ‘रिकॉर्ड’

कैरेबियाई बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा। वेस्टइंडीज की ओर से अकेले 19 छक्के जड़े गए, जो कि एक पारी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी है। वेस्टइंडीज के लिए शिमरोन हेटमायर ने सबसे ज्यादा 7 छक्के लगाए। वहीं रोवमैन पॉवेल ने 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। रोमारियो शेफर्ड ने 3 छक्के, शेरफन रदरफोर्ड और जेसन होल्डर ने 2-2 छक्के, ब्रैंडन किंग ने 1 छक्का लगाकर छक्कों की आंधी ला दी।