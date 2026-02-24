हमने यहीं कंट्रोल खो दिया… विंडीज से बुरी तरह हार के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने बताया कहां हुई चूक

वहीं, रन चेज को लेकर उन्‍होंने कहा कि एक समय था, जब टोनी और मुझे लगा कि भले ही आखिरी सात ओवर में 18 रन प्रति ओवर तक आ जाएं, यह ग्राउंड आपको मौका देता है। जब आप कनेक्ट करते हैं तो बॉल सच में उड़ती है। आइडिया यह था कि 12 या 13 रन प्रति ओवर की रफ़्तार से चलते रहें जो हम कुछ समय से बिना जोर लगाए कर रहे थे। दुर्भाग्य से मोटी के स्पेल ने गेम का पूरा रुख बदल दिया। लेकिन, इस ग्राउंड पर अगर आपके पास दो सेट बैट्समैन हैं तो आप कभी भी पूरी तरह से आउट नहीं होते। आखिरी पांच से आठ ओवर में बहुत सारे रन बनाए जा सकते हैं। हर बार जब ज़िम्बाब्वे मैदान पर उतरता है, तो हमारा लक्ष्य जीतना होता है।