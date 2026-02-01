हेटमायर ने वेस्टइंडीज के लिए बदल दिया टी20 वर्ल्डकप का इतिहास, जड़ा सबसे तेज अर्धशतक

हेटमायर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इसी विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलते हुए हेटमायर ने 22 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। हेटमायर की तूफानी बल्लेबाजी के आगे जिम्बाब्वे का गेंदबाजी अटैक बेबस नजर आया। टूर्नामेंट में कैरेबियाई बल्लेबाज अब तक कमाल की फॉर्म में नजर आया है। इससे पहले खेले 4 मुकाबलों में वह 159 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 145 रन जड़ चुके हैं।