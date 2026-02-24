24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

1-2 नहीं, 3 बार भारतीय टीम हारकर भी जीत चुकी है वर्ल्डकप, इस रिकॉर्ड ने जगाई उम्मीद

ICC T20 World Cup 2026 Super 8: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका से 76 रन की हार ने भारत के विश्व कप इतिहास की याद दिला दी। अब तक चार विश्व कप भारत आए हैं, लेकिन टीम ने तीन बार खिताबी सफर में सेमिफाइनल से पहले हार झेली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 24, 2026

India lost a match in 3 out of 4 World Cups won

भारत ने जीते 4 विश्व कप, 3 में हारा है कम से कम एक मैच (Image: ANI)

ICC T20 World Cup 2028 Super 8: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से करारी शिकस्त दी। 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 111 पर सिमट गई। यह हार निश्चित रूप से झटका है, लेकिन इतिहास गवाह है कि विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीमें भी रास्ते में हार की ठोकर खाती रही हैं।

भारत ने अब तक चार विश्व कप खिताब (दो वन-डे, दो टी20) जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन चार में से तीन टूर्नामेंट में टीम को ग्रुप या सुपर-8/10/12 चरण में कम से कम एक हार झेलनी पड़ी है। केवल एक बार भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा। यह रिकॉर्ड साबित करता है कि जीत के रास्ते में असफलताएं आती हैं, जो शायद जरूरी भी होती हैं टीम को यह एहसास कराने के लिए कि क्रिकेट के मैदान पर पुरानी सफलताओं का कोई महत्व नहीं है, हर मैच शून्य से शुरू होता है और आपको हर बार अपना बेस्ट देना होगा।

1983 वन-डे विश्व कप

कपिल देव की कप्तानी में भारत ने अपना पहला विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। हालांकि यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। भारतीय टीम को ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया से 162 रन और वेस्टइंडीज से 66 रन की हार झेलनी पड़ी। बावजूद इसके आठ मैचों में छह जीत और दो हार के साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंचा, जहां इंग्लैंड को पटखनी दी। फाइनल में वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर पहली बार ट्रॉफी उठाई। यह अभियान साबित करता है कि शुरुआती असफलताएं अंत नहीं होती।

2007 टी20 विश्व कप

एमएस धोनी की युवा टीम ने टी20 युग की शुरुआत शानदार अंदाज में की। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला टाई रहा, जिसे भारत ने बोल-आउट में जीता, फिर सुपर 8 में न्यूजीलैंड से 10 रन की हार मिली। 190 रनों का पीछा करते हुए टीम 180/9 तक ही पहुंच सकी। इसके बावजूद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने पहला टी20 विश्व कप जीता। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का सफर दिखाता है कि एक हार यह तय नहीं कर सकती कि सफर कहां खत्म होगा।

2011 वन-डे वर्ल्ड कप

घरेलू मैदान पर भारत ने 28 सालों का लंबा इंतजार खत्म करते हुए अपना दूसरा ओडीआई विश्व कप उठाया। लेकिन ग्रुप स्टेज में दक्षिण अफ्रीका से तीन विकेट की हार और इंग्लैंड से टाई हुए मैच ने टीम को चेताया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भारत ने 296 रन बनाए, जवाब में प्रोटियाज ने 300/7 बनाकर जीत दर्ज की। वहीं इंग्लैंड से मुकाबला 338 रनों पर टाई हुआ। मगर आखिरकार क्वार्टरफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फाइनल में श्रीलंका को हराकर भारत चैंपियन बना। यह जीत रणनीति, धैर्य और बड़े मौकों पर दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन की मिसाल थी।

2024 टी20 विश्व कप: एकमात्र मौका जब बिना मैच हारे जीता खिताब

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने इतिहास रच दिया। आठ मैचों में सात जीते, जबकि कनाडा के खिलाफ मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। ग्रुप चरण से लेकर फाइनल तक भारत ने दबदबा बनाए रखा और खिताब अपने नाम किया। यह पहली बार था जब भारत ने किसी विश्व कप में एक भी मैच नहीं गंवाया।

इतिहास साफ संकेत देता है कि विश्व कप का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। बड़ी टीमें हार से सीखती हैं, रणनीति सुधारती हैं और वापसी करती हैं।भारतीय प्रशंसक उम्मीद करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली ताजा हार भी शायद उसी बड़े सबक की शुरुआत हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

टी20 वर्ल्डकप 2024

T20 World Cup 2026

Updated on:

24 Feb 2026 05:09 pm

Published on:

24 Feb 2026 04:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 1-2 नहीं, 3 बार भारतीय टीम हारकर भी जीत चुकी है वर्ल्डकप, इस रिकॉर्ड ने जगाई उम्मीद

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

हार के बाद बल्लेबाजों को स्मृति मंधाना ने ठहराया दोषी, विकेट को लेकर भी कही ये बात

Smriti Mandhan
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप इतिहास की कहानी बदलना चाहेगी पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड को नहीं हरा पाई आज तक

मोहम्मद नवाज और सलमान आगा
क्रिकेट

0 ट्रॉफी और 4 बार सेमीफाइनल में चूकने का दर्द; क्या इस बार इतिहास रचेगी विमेंस भारतीय टीम? नोट करें पूरा शेड्यूल

क्रिकेट

आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब होगी भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत

ICC Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule
क्रिकेट

जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़े फेरबदल के साथ उतरेगा भारत, गभीर के 'चहेते' समेत इन 3 का कटेगा पत्ता!

Ind vs Zim Playing XI Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.