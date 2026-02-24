1-2 नहीं, 3 बार भारतीय टीम हारकर भी जीत चुकी है वर्ल्डकप, इस रिकॉर्ड ने जगाई उम्मीद

ICC T20 World Cup 2028 Super 8: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से करारी शिकस्त दी। 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 111 पर सिमट गई। यह हार निश्चित रूप से झटका है, लेकिन इतिहास गवाह है कि विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीमें भी रास्ते में हार की ठोकर खाती रही हैं।



भारत ने अब तक चार विश्व कप खिताब (दो वन-डे, दो टी20) जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन चार में से तीन टूर्नामेंट में टीम को ग्रुप या सुपर-8/10/12 चरण में कम से कम एक हार झेलनी पड़ी है। केवल एक बार भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा। यह रिकॉर्ड साबित करता है कि जीत के रास्ते में असफलताएं आती हैं, जो शायद जरूरी भी होती हैं टीम को यह एहसास कराने के लिए कि क्रिकेट के मैदान पर पुरानी सफलताओं का कोई महत्व नहीं है, हर मैच शून्य से शुरू होता है और आपको हर बार अपना बेस्ट देना होगा।