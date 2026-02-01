टीम का साथ छोड़ रिंकू सिंह को अचानक लौटना पड़ा घर, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से रह सकते हैं बाहर

भारतीय टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका से बुरी तरह हार गई थी। इसके बाद अब भारतीय टीम के लिए इस ग्रुप का हर एक मैच करो या मरो जैसा हो गया है। ऐसे में रिंकू सिंह का अचानक वापस घर लौटना टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि अब तक उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने पांच मैचों की पांच पारियों में सिर्फ 24 रन बनाए हैं, जबकि उनका हाई स्कोर 11 रन रहा है।