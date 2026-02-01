ENG vs PAK: लगातार दूसरा मैच जीत सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड, पाकिस्तान की उम्मीदें धुंधली

165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और दोनों सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट खाता खोले बिना आउट हो गए, जबकि जोस बटलर सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोनों को शाहीन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद हैरी ब्रूक ने एक छोर संभाला, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे और एक समय इंग्लैंड ने 58 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद सैम करन ने हैरी ब्रूक का साथ दिया। दूसरे छोर से ब्रूक लगातार रन बनाते रहे। बाद में विल जैक्स ने भी कप्तान का साथ निभाया।