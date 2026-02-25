25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डॉक्टरों ने चिकित्सा विज्ञान में रचा नया इतिहास: मृत महिला के दान किए गए गर्भाशय से जन्मा बच्चा

ब्रिटेन में पहली बार किसी मृत महिला के दान किए गए गर्भाशय की सहायता से डॉक्टरों ने सफल प्रसव कराया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 25, 2026

baby born from donated womb

ब्रिटेन में डॉक्टरों ने दान के गर्भाशय से कराया प्रसव (इमेज सोर्स: एम्पीरियल NHS)

लंदन. ब्रिटेन में पहली बार किसी मृत महिला के दान किए गए गर्भाशय की सहायता से डॉक्टरों ने सफल प्रसव कराया। इस दौरान पैदा हुआ बच्चा एकदम स्वस्थ है। 30 साल की ग्रेस बेल एमआरकेएच सिंड्रोम से पीड़ित हैं। उन्हें 16 साल की उम्र में ही पता चला था कि वह कभी मां नहीं बन सकेंगी। उनके पास सरोगेसी या गर्भाशय प्रत्यारोपण ही विकल्प थे। लेकिन चिकित्सा विज्ञान में एक तरह से चमत्कार करते हुए डॉक्टरों ने इसे संभव बनाया। ग्रेस बेल ने लंदन में क्रिसमस से ठीक पहले एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जन्म के समय बच्चे का वजन करीब 7 पाउंड था। बच्चे का नाम ह्यूगो रखा गया है और वह अब 10 सप्ताह का है। ग्रेस ने कहा कि उनका बेटा "सचमुच एक चमत्कार" है। यह सफलता कई सालों की मेहनत और रिसर्च का परिणाम है।

क्या है एमआरकेएच सिंड्रोम?

एमआरकेएच सिंड्रोम जन्मजात दुर्लभ रोग है। इसमें लडक़ी का जन्म गर्भाशय (बच्चेदानी) के बिना या बहुत छोटे और अधूरे गर्भाशय के साथ होता है। कई मामलों में योनि भी पूरी तरह विकसित नहीं होती। ऐसी लड़कियों के शरीर का विकास तो सामान्य रूप से होता है, लेकिन उन्हें पीरियड्स नहीं आते। इसी वजह से अक्सर 14-16 साल की उम्र में इस बीमारी का पता चलता है। एमआरकेएच सिंड्रोम में महिला खुद गर्भ धारण नहीं कर सकती। लेकिन उसके अंडाशय सही होते हैं, इसलिए आईवीएफ के जरिए सरोगेसी या गर्भाशय ट्रांसप्लांट से मां बनना संभव हो सकता है। ब्रिटेन में लगभग 5,000 महिलाएं इस स्थिति से प्रभावित हैं।

दान के गर्भाशय से कराया प्रसव

ग्रेस का गर्भाशय प्रत्यारोपण जून 2024 में ऑक्सफोर्ड के चर्चिल अस्पताल में 10 घंटे तक चली सर्जरी में किया गया। यह गर्भाशय एक मृत महिला ने दान किया था। सर्जरी सफल होने के बाद कुछ महीनों तक डॉक्टरों ने उनकी सेहत पर नजर रखी और उसके बाद आईवीएफ तकनीक के भ्रूण तैयार कर उसे प्रत्यारोपित गर्भाशय में रखा गया। उपचार की यह पूरी प्रक्रिया ब्रिटेन में चल रहे विशेष क्लीनिकल ट्रायल का हिस्सा है। डॉक्टरों का कहना है कि यह उपलब्धि उन हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण है, जो जन्म से गर्भाशय न होने की समस्या से जूझ रही हैं।

ये भी पढ़ें

बेटियों को इस बीमारी से बचाने की तैयारी, हर साल करीब 1.15 करोड़ किशोरियों को दी जाएगी टीके की ‘सिंगल डोज’
राष्ट्रीय
HPV vaccine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

25 Feb 2026 04:38 am

Hindi News / World / डॉक्टरों ने चिकित्सा विज्ञान में रचा नया इतिहास: मृत महिला के दान किए गए गर्भाशय से जन्मा बच्चा

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाक सेना के उड़े होश…सामने नई चुनौती; विद्रोही लड़ाकों ने हवाई हमले में तीन जवान मारे

pakistan
विदेश

ईरान में जंग के डर से थर्राया भारतीय छात्र, अपने दूतावास से कर दी बड़ी अपील

विदेश

बांग्लादेश में PM बनने के बाद यूनुस सरकार के अधिकारी पर रहमान का तगड़ा एक्शन, पद से तुरंत हटाया

Tariq Rahman
विदेश

अमेरिका से सीधी टक्कर! चीनी हथियारों से अपनी नौसेना को ताकतवर बनाएगा ईरान

China Anti-Ship Missiles
विदेश

फ्रांस पहुंचते ही भारत के सबसे खास ‘दोस्त’ के खिलाफ जहर उगलने लगे राष्ट्रपति मैक्रों, जानें क्या कहा?

Gaza Ceasefire Macron Peace Plan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.