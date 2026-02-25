बेटियों को इस बीमारी से बचाने की तैयारी, हर साल करीब 1.15 करोड़ किशोरियों को दी जाएगी टीके की ‘सिंगल डोज’

इस अभियान के तहत हर साल 1.15 करोड़ किशोरियों को टीके की ‘सिगल डोज’ दी जाएगी। शुरुआती दो वर्ष तक गार्डसिल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ‘गैवी वैक्सीन गठबंधन’ के तहत भारत को 2.6 करोड़ खुराकें मिलनी हैं, जिसमें एक करोड़ भारत पहुंच चुकी हैं। सीरम का स्वदेशी टीके ‘सर्वावैक’ को अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी नहीं मिली है। सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की सिफारिशों और वैश्विक अध्ययनों को आधार मानते हुए ये अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।