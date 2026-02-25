25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्लेन क्रैश का कच्चा चिट्ठा: 24 घंटे में तीन हवाई हादसों ने यात्रियों को किया खौफजदा…सिर्फ 1 साल में कई बड़े हादसे

Plane Crash Incidents: सोमवार को रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश होने से मरीज समेत 7 लोगों की जान चली गई तो मंगलवार को दिल्ली से लेह जा रहे स्पाइसजेट के विमान में उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद आग की चिंगारी देख यात्री दहशत में आ गए… पढ़िए प्लेन क्रैश का पूरा चिट्ठा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 25, 2026

Plane Crash Incidents In One Year

24 घंटे में तीन हवाई हादसों ने डराया, यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल (इमेज सोर्स: ANI और IANS)

Plane Crash Incidents In One Year: दो दिन में देश के तीन हवाई हादसों ने उड़ानों की सुरक्षा को फिर घेरे में ला दिया। सोमवार को रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश होने से मरीज समेत 7 लोगों की जान चली गई तो मंगलवार को दिल्ली से लेह जा रहे स्पाइसजेट के विमान में उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद आग की चिंगारी देख यात्री दहशत में आ गए। मंगलवार को ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मयाबंदर के पास पवन हंस हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि हेलिकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। पिछले वर्ष अहमदाबाद विमान हादसे के बाद कई उड़ानों में छोटी-बड़ी खामियां विमानन क्षेत्र की तकनीकी कमजोरी को उजागर करती हैं। सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष भारतीय विमानों में 183 तकनीकी खामियों के मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा एयर इंडिया के थे। चिंताजनक यह भी है कि डीजीसीए ने बताया कि 2025 में 377 विमानों में बार-बार होने वाली तकनीकी खामियां पाई गईं। डीजीसीए ने सभी मामलों में जांच के आदेश दे दिए हैं।

विमान में चिंगारी के बाद आपात लैंडिंग, 150 यात्री थे

स्पाइसजेट का विमान एसजी-121 सुबह 6: 08 बजे लेह के लिए उड़ा। बोइंग 737 विमान में करीब 150 यात्री सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद इंजन नंबर दो में खराबी आ गई। यात्रियों ने खिडक़ी से चिंगारियां और आग की लपटें देखकर क्रू मेंबर को सूचित किया। पायलट ने तुरंत 'मेडे, मेडे, मेडे' का अलार्म बजाया और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। 6:49 बजे पायलट की सूझबूझ से विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। यात्रियों ने कहा, ये पल डरावना था।

यहां भी किस्मत ने साथ दिया….

हेलिकॉप्टर क्रैश, सभी सात यात्री सुरक्षित बचाए: अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रंगत हेलीपैड से सुबह 9:10 बजे उड़ा पवन हंस हेलिकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते 9:30 बजे मयाबंदर हेलीपैड से 300 मीटर पहले उथले पानी में क्रैश हो गया। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन हेलिकॉप्टर पानी में गिर गया। गनीमत रही कि सभी सात लोग सुरक्षित बचा लिए गए। पायलट कैप्टन अनिल जानू और को-पायलट कैप्टन टीपीएस गुलिया की सूझबूझ की सराहना हो रही है। पैसेंजर्स में तीन पुरुष, एक महिला और एक बच्चा शामिल था।

एक वर्ष के बड़े विमान हादसे

  1. अहमदाबाद हादसा (जून 2025): एयर इंडिया का विमान एआइ-171 अहमदाबाद में टेक-ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में 262 लोग मारे गए थे। इनमें 241 विमान यात्री थे।
  2. बारामती हादसा (जनवरी 2026): महाराष्ट्र के बारामती में निजी चार्टर विमान तकनीकी खराबी से क्रैश हुआ। हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत चार लोगों की मौत हो गई थी।
  3. केदारनाथ-बद्रीनाथ (अक्टूबर 2025): तीर्थयात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण क्रैश लैंड हुआ। इसमें सवार यात्रियों को चोटें आईं, लेकिन जनहानि नहीं हुई।
  4. मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग (दिसंबर 2025): मुंबई से बेंगलूरु जा रही उड़ान के एक इंजन ने हवा में काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद विमान की वापस मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान टीम की फूटी किस्मत, पहला मैच रद्द, दूसरे में इंग्लैंड ने धोया, आखिरी मैच जीत भी गई तो सेमीफाइनल में…
क्रिकेट
T20 World Cup Eng vs Pak Match Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Ahmedabad Air India Plane Crash

Published on:

25 Feb 2026 01:56 am

Hindi News / National News / प्लेन क्रैश का कच्चा चिट्ठा: 24 घंटे में तीन हवाई हादसों ने यात्रियों को किया खौफजदा…सिर्फ 1 साल में कई बड़े हादसे

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केरल नहीं, अब केरलम… मिली एक नई पहचान; चुनाव से पहले प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी, ये राज्य भी पहले बदल चुके नाम

Kerala name change: Keralam approval
राष्ट्रीय

बेटियों को इस बीमारी से बचाने की तैयारी, हर साल करीब 1.15 करोड़ किशोरियों को दी जाएगी टीके की ‘सिंगल डोज’

HPV vaccine
राष्ट्रीय

हमारी शादी होने वाली है कहकर…युवती से कई बार बनाए शारीरिक संबंध, फिर कुंडली का बहाना बनाकर शादी से किया इनकार तो कोर्ट ने सुना दिया फरमान

delhi high court
राष्ट्रीय

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग, लीगल टीम के एक सदस्य की हालत गंभीर, सामने आया वीडियो

Lawrence Bishnoi Lawyer Firing incident
राष्ट्रीय

’72 सीटें चाहिए!’ तमिलनाडु में BJP का AIADMK को अल्टीमेटम? 2026 चुनाव से पहले सीटों पर फंसा पेंच

BJP
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.