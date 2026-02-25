25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग, लीगल टीम के एक सदस्य की हालत गंभीर, सामने आया वीडियो

Kashmiri Gate Firing: खुद को लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम का सदस्य बताने वाला शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने वकील के कार पर कई राउंड फायरिंग की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 25, 2026

Lawrence Bishnoi Lawyer Firing incident

लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर हमला; वकील की कार पर ताबड़तोड़ चलाई गोलियां (इमेज सोर्स: आईएएनएस और ANI)

Lawrence Bishnoi Lawyer Firing Incident: दिल्ली में मंगलवार देर रात कश्मीरी गेट (Kashmiri Gate) से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) की लीगल टीम से जुड़े लोगों पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। कार में बैठे पांच लोगों पर अचानक हुए इस हमले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया।

ताजा जानकारी के मुताबिक, फायरिंग में लीगल टीम एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, वह खुद को बिश्नोई की लीगल टीम का सदस्य बता रहा है। चश्मदीदों की मानें तो वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है।

दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ का बयान आया सामने

दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने बताया कि कश्मीरी गेट (Kashmiri Gate) इलाके में रात करीब 10:10 बजे एक कार पर फायरिंग की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि कार पर चार-पांच राउंड गोलियां चलाई गई थीं। एक व्यक्ति घायल था, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है।

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के मुताबिक, हमले की जांच तुरंत शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों की मदद से हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। अधिकारी बताते हैं कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि घायल व्यक्ति खुद को Lawrence Bishnoi की लीगल टीम का सदस्य बता रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। कार में मौजूद अन्य चार लोग सुरक्षित हैं। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। फॉरेंसिक टीम इन्हें जांचकर इस्तेमाल हुए हथियार का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश भी जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

crimenews

Updated on:

25 Feb 2026 01:19 am

Published on:

25 Feb 2026 01:18 am

Hindi News / National News / दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग, लीगल टीम के एक सदस्य की हालत गंभीर, सामने आया वीडियो

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केरल नहीं, अब केरलम… मिली एक नई पहचान; चुनाव से पहले प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी, ये राज्य भी पहले बदल चुके नाम

Kerala name change: Keralam approval
राष्ट्रीय

बेटियों को इस बीमारी से बचाने की तैयारी, हर साल करीब 1.15 करोड़ किशोरियों को दी जाएगी टीके की ‘सिंगल डोज’

HPV vaccine
राष्ट्रीय

हमारी शादी होने वाली है कहकर…युवती से कई बार बनाए शारीरिक संबंध, फिर कुंडली का बहाना बनाकर शादी से किया इनकार तो कोर्ट ने सुना दिया फरमान

delhi high court
राष्ट्रीय

प्लेन क्रैश का कच्चा चिट्ठा: 24 घंटे में तीन हवाई हादसों ने यात्रियों को किया खौफजदा…सिर्फ 1 साल में कई बड़े हादसे

Plane Crash Incidents In One Year
राष्ट्रीय

’72 सीटें चाहिए!’ तमिलनाडु में BJP का AIADMK को अल्टीमेटम? 2026 चुनाव से पहले सीटों पर फंसा पेंच

BJP
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.