दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग, लीगल टीम के एक सदस्य की हालत गंभीर, सामने आया वीडियो

पुलिस सूत्रों का कहना है कि घायल व्यक्ति खुद को Lawrence Bishnoi की लीगल टीम का सदस्य बता रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। कार में मौजूद अन्य चार लोग सुरक्षित हैं। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। फॉरेंसिक टीम इन्हें जांचकर इस्तेमाल हुए हथियार का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश भी जारी है।