सेना का F-16 फाइटर जेट हुआ हाईवे पर क्रैश और बना आग का गोला, तुर्की में पायलट की हुई मौत

प्लेन क्रैश (Plane Crash) और हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दुनियाभर में आए दिन ही इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं और सेना के विमान भी इससे सुरक्षित नहीं हैं। तुर्की (Turkey) में आज, बुधवार, 25 फरवरी को तड़के सुबह सेना का F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। यह हादसा तुर्की के बालिकेसिर (Balıkesir) में हुआ।