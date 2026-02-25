ट्रंप पर भरोसा घटा, सिर्फ 32% अमेरिकियों को लगती हैं प्राथमिकताएं सही

स्टेट ऑफ द यूनियन (State Of The Union) संबोधन से ठीक पहले जारी एक नए सर्वे में अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की प्राथमिकताओं और नीतियों को लेकर अमेरिकी जनता में असंतोष सामने आया है। हाल ही में अमेरिकी मीडिया हाउस के पोलिंग फर्म द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार उनकी अप्रूवल रेटिंग काफी कम हो गई है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरा हो चुका है और सिर्फ 32% अमेरिकियों को लगता है कि ट्रंप की प्राथमिकताएं सही हैं।