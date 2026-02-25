25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

आरएसएफ ने फिर मचाया कत्लेआम, 28 निर्दोषों को उतारा मौत के घाट

Sudan Crisis: आरएसएफ का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन ही सूडान में आरएसएफ के हमले देखने को मिलते हैं और अब एक बार फिर आरएसएफ ने कत्लेआम मचा दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 25, 2026

RSF attack in Sudan

RSF attack in Sudan (Photo - Washington Post)

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रही खूनी जंग को 34 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसके रुकने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। 15 अप्रैल 2023 से चल रही इस जंग में कई हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग युद्ध की वजह से अपना घर खो चुके हैं। करोड़ों लोग खाने के संकट से जूझ रहे हैं। सूडान में आरएसएफ का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और आए दिन ही आरएसएफ के लड़ाके कहीं न कहीं हमले करते रहते हैं। एक बार फिर आरएसएफ ने सूडान में कत्लेआम मचाया है।

आरएसएफ ने दागा रॉकेट

सूडान के डॉक्टर्स नेटवर्क ग्रुप ने जानकारी दी कि मंगलवार को आरएसएफ ने नॉर्थ दारफुर (North Darfur) राज्य के मुस्तारिहा (Mustariha) शहर पर रॉकेट दागा। आरएसएफ के इस हमले से हाहाकार मच गया।

28 लोगों की मौत

आरएसएफ के रॉकेट अटैक से नॉर्थ दारफुर राज्य के मुस्तारिहा शहर में 28 लोगों की मौत हो गई। सूडान के डॉक्टर्स नेटवर्क ग्रुप ने इसकी जानकारी दी और साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई।

39 लोग घायल

आरएसएफ के हमले में 39 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। सूडान के डॉक्टर्स नेटवर्क ग्रुप ने बताया कि आरएसएफ के हमले में इलाके का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र भी नष्ट हो गया। आरएसएफ ने चिकित्सा कर्मियों पर हमला किया गया और एक स्वास्थ्यकर्मी को हिरासत में ले लिया, जो तब से लापता है। ऐसे में घायलों को दूसरे इलाके के चिकित्सकीय शिविरों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

ट्रंप पर भरोसा घटा, सिर्फ 32% अमेरिकियों को लगती हैं प्राथमिकताएं सही
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

25 Feb 2026 07:42 am

Published on:

25 Feb 2026 07:39 am

Hindi News / World / आरएसएफ ने फिर मचाया कत्लेआम, 28 निर्दोषों को उतारा मौत के घाट

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सेना का F-16 फाइटर जेट हुआ हाईवे पर क्रैश और बना आग का गोला, तुर्की में पायलट की हुई मौत

F-16 fighter jet crashes in Turkey
विदेश

यूक्रेन में स्थायी शांति के प्रस्ताव पर UN में वोटिंग; भारत, चीन और ब्राजील समेत 51 देश रहे तटस्थ

united nations
विदेश

ट्रंप पर भरोसा घटा, सिर्फ 32% अमेरिकियों को लगती हैं प्राथमिकताएं सही

Donald Trump
विदेश

पाक सेना के उड़े होश…सामने नई चुनौती; विद्रोही लड़ाकों ने हवाई हमले में तीन जवान मारे

pakistan
विदेश

डॉक्टरों ने चिकित्सा विज्ञान में रचा नया इतिहास: मृत महिला के दान किए गए गर्भाशय से जन्मा बच्चा

baby born from donated womb
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.