आरएसएफ ने फिर मचाया कत्लेआम, 28 निर्दोषों को उतारा मौत के घाट

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रही खूनी जंग को 34 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसके रुकने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। 15 अप्रैल 2023 से चल रही इस जंग में कई हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग युद्ध की वजह से अपना घर खो चुके हैं। करोड़ों लोग खाने के संकट से जूझ रहे हैं। सूडान में आरएसएफ का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और आए दिन ही आरएसएफ के लड़ाके कहीं न कहीं हमले करते रहते हैं। एक बार फिर आरएसएफ ने सूडान में कत्लेआम मचाया है।