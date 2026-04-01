गाजा सिटी पर इजरायल ने किया भीषण मिसाइल अटैक, हमास का कम्युनिकेशन कमांडर ढेर, 3 आतंकियों की मौत

IDF के मुताबिक, मारे गए हमास कमांडर की पहचान अहमद अबू खुदैरा के रूप में हुई है जो गाजा सिटी क्षेत्र में संगठन के कम्युनिकेशन यूनिट से जुड़ा था। इजरायली सेना का कहना है कि वह हमास के लिए हमलों की योजना तैयार करने में शामिल था और इजरायली सैनिकों के लिए सीधा खतरा बन चुका था।