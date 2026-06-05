MP-UP के यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेनों में बढ़ेंगे स्लीपर कोच, लागू होगी नई व्यवस्था

उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में चल रहे दोहरीकरण कार्य के कारण भोपाल मंडल होकर संचालित होने वाली पांच ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित हुए हैं। 15017 लोतिट गोरखपुर 27 से 29 जून तक प्रयागराज प्रयागराज रामबाग बनारस-वाराणसी के रास्ते जाएगी। 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर 28 व 29 जून को 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा 27 जून को 15182 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मऊ 29 जून को 22103 लोतिट - अयोध्या कैंट 29 जून को प्रयागराज फाफामऊ-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़- सुल्तानपुर-अयोध्या कैंट के परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।