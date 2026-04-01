फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई पीएम मोदी की बातचीत: होर्मुज में सुरक्षा बहाल करने पर सहमति, भारत के लिए क्यों जरूरी?

भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है और तेल-गैस की सप्लाई मुख्यत इसी मार्ग से होती है। ऐसे में यदि इस समुद्री रास्ते में किसी भी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर भारत में ईंधन की कीमतों पर पड़ सकता है। इसके साथ ही सप्लाई चेन प्रभावित होती है और अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ जाता है। यानी होर्मुज में अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।