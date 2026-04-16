ईरान जंग के बीच पाकिस्तान बना कूटनीतिक केंद्र, तेहरान में सेना प्रमुख की बैठक, रेड सी बंद करने की धमकी

पाकिस्तान के सेना प्रमुख के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने तेहरान में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात की है। इस बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की बातचीत की संभावनाओं पर चर्चा हुई। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात की, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि दोनों देश कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।