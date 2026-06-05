कौन हैं रजनीश अग्रवाल जो दिल्ली नहीं गए, फिर भी बन गए राज्यसभा उम्मीदवार

मध्यप्रदेश के सागर जिले से रजनीश अग्रवाल का नाता है। वे मंडी बामोरा के निवासी हैं। 2 अप्रैल 1976 को जन्मे रजनीश ने 12 साल की उम्र में 1988 में ही आरएसएस का हाथ थाम लिया था। डॉ. हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की भी पढ़ाई की है। वे एबीवीपी से जुड़े और छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। जमीन से जुड़े नेता माने जाने वाले रजनीश अग्रवाल संगठन के कई पदों पर रहे। प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री और बूथ प्रबंधन प्रभारी जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य भी रहे। वे भाजपा की मैग्जिन 'चरैवेति' के सह-संपादक के रूप में भी काम करने लगे। प्रखर प्रवक्ता के रूप में पहचान बना चुके रजनीश अग्रवाल ने बूथ लेवल से प्रदेश स्तर तक कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। कुछ लोग उन्हें 'चाणक्य' भी कहते हैं क्योंकि वे पर्दे के पीछे रहकर अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभाते रहे हैं। अब उनकी आवाज राज्यसभा में गूंजेगी।