राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान: भाजपा ने मध्यप्रदेश से रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग पर जताया भरोसा

भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार शाम को राज्यसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इन उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही मध्यप्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अब सभी की निगाह कांग्रेस के उम्मीदवार परर लग गई है। देखना यह है कि तीसरी सीट पर कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश की तीन सीटों में से दो सीट भाजपा के पास है और एक सीट पर कांग्रेस थी। यह तीनों सी सीटों का कार्यकाल इसी माह खत्म हो रहा है।