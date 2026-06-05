‘जूली ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी’, ग्वालियर में 27 दिन बाद सामने आया ऑनर किलिंग का सच

पुलिस की पूछताछ में जूली के पिता किशन गुर्जर ने बताया कि बेटी के पति को छोड़कर लौट आने और फिर दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग के कारण पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी मिल गई। पिता ने बेटी की हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि उसने घर के आंगन की टीनशेड की कुंदी से फांसी लटकाकर बेटी की हत्या की थी। इस वारदात में मृतका का चाचा ताऊबलवंत गुर्जर, मृतका के भाई रामसेवक गुर्जर, दीपक गुर्जर, धीरज गुर्जर और उसके चाचा का भाई प्रदीप गुर्जर शामिल रहे। जिन्होंने जूली के शव को खेत में ले जाकर जलाया और बचे हुए अवशेष खेत में ही गड्ढा कर दफना दिए थे। वारदात के 27 दिन बाद पुलिस ने जूली की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों की निशानदेही पर शुक्रवार को खेत में गड्ढा कर दफन किए गए जले हुए अवशेष बरामद कर लिए हैं।