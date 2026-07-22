Gwalior news: सबको रूला गई एयरफोर्स इंजीनियर की पत्नी साक्षी, दोपहर 3.30 बजे मिली बुरी खबर

जानकारी के मुताबिक साक्षी चौधरी (28) पत्नी गजेंद्र फौजदार की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। गजेंद्र फौजदार एयरफोर्स में जूनियर इंजीनियर हैं और पिछले करीब पांच वर्षों से ग्वालियर यूनिट में पदस्थ हैं। सुबह गजेंद्र रोज की तरह ड्यूटी पर चले गए थे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 3.30 बजे जब वे घर लौटे और परिवार ने खाना खाने के लिए साक्षी को आवाज दी तो कोई भी जवाब नहीं आया। जब कमरे में जाकर देखा तो साक्षी का शव फंदे पर लटका मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्षी को नीचे उतारा और जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।