पीड़िता अंकिता (बदला हुआ नाम) ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि वो 8 जुलाई को ग्वालियर स्थित अपनी ससुराल पहुंची, तो पति नवीन ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया और भगा दिया। इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि पति ने उसके निजी और आपत्तिजनक फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं और परिचितों के बीच भी साझा कर दिए हैं। इससे दुखी होकर पीड़िता ने सिरोल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और आईटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पति फरार है और सिरोल थाना पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।