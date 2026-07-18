18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

पत्नी को बदनाम कर पति ने तोड़ी मर्यादा, वायरल कीं निजी तस्वीरें, ग्वालियर की घटना

Husband Viral Wife Private Photos: पत्नी को पहले पिता के सामने बेरहमी से पीटा फिर घर से निकाला और बदनाम करने के लिए निजी तस्वीरें परिचितों को भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Jul 18, 2026

GWALIOR

husband viral wife private photos, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर

Gwalior Husband Viral Wife Private Photos: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक पति ने मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आरोपी पति ने न केवल पत्नी के साथ मारपीट की बल्कि उसे घर से निकाल दिया और उसकी निजी पलों की तस्वीरें अपने परिचितों को भेजने के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। जब पत्नी को तस्वीरें वायरल होने का पता चला तो वो सीधे पुलिस थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है और हर एंगल से जांच करने की बात कह रही है। फिलहाल आरोपी पति फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

दहेज के लिए बना हैवान

26 वर्षीय पीड़िता अंकिता (बदला हुआ नाम) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि साल 17 अप्रैल 2024 में उसकी शादी ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में रहने वाले नवीन गुर्जर के साथ हुई थी। अंकिता के मुताबिक शादी के कुछ महीनों बाद ही पति नवीन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। वो कहता था कि शादी में दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया, सामान भी कम दिया है। दिन-ब-दिन नवीन का व्यवहार उग्र होने लगा और वो उसको ताने मारने के साथ ही मारपीट भी करने लगा।

पिता के सामने बेरहमी से पीटा

पीड़िता अंकिता (बदला हुआ नाम) ने बताया कि 11 मार्च 2026 को जब उसके साथ हो रही प्रताड़ना की खबर पिता को लगी तो पिता पति नवीन को समझाने के लिए घर पर आए। इस दौरान नवीन ने मेरे साथ जमकर मारपीट की जिसमें मुझे गंभीर चोटें आई और 5 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अंकिता ने बताया कि जब वो अस्पताल में भर्ती थी तब न तो पति उसने देखने आया और न ही ससुरालवालों में से किसी ने उसकी खबर ली। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वो पिता के साथ उनके घर चली गई और वहीं पर रह रही थी।

निजी तस्वीरें की वायरल

पीड़िता अंकिता (बदला हुआ नाम) ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि वो 8 जुलाई को ग्वालियर स्थित अपनी ससुराल पहुंची, तो पति नवीन ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया और भगा दिया। इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि पति ने उसके निजी और आपत्तिजनक फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं और परिचितों के बीच भी साझा कर दिए हैं। इससे दुखी होकर पीड़िता ने सिरोल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और आईटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पति फरार है और सिरोल थाना पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हवा-पानी से लगने लगा था डर, तीन महीने पहले कुत्ते ने मारी थी खरोंच, दमोह में ठेकेदार की मौत

ये भी पढ़ें
DAMOH

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 04:25 pm

Published on:

18 Jul 2026 04:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पत्नी को बदनाम कर पति ने तोड़ी मर्यादा, वायरल कीं निजी तस्वीरें, ग्वालियर की घटना

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं अमित के साथ ही रहूंगी…’, प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती, ग्वालियर हाईकोर्ट का संतुलित फैसला

Adult Woman Rights
ग्वालियर

डबरा में रेत माफियाओं का आतंक, रेत कंपनी के कर्मचारियों पर अंधाधुंध फायरिंग

Dabra Sand Mafia Firing
ग्वालियर

दो पायदान सुधरी रैंकिंग, अभी और काम करने की जरूरत, सर्वे में इंदौर शामिल नहीं, जबलपुर सातवें स्थान पर

passenger
समाचार

52 साल की महिला को IVF की मंजूरी, उम्र बंधन नहीं, MP हाइकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Approval for IVF:हाइकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (Photo Source - freepik)
ग्वालियर

Gwalior : शिंदे की छावनी में फिर धंसी सड़क, गहरे गड्ढे में फंसी अफसर की कार, लगा लंबा जाम

बारिश में फिर खुली सड़क निर्माण की पोल, लक्ष्मण तलैया के पास सड़क धंसने से दहशत; लोगों ने निगम के खिलाफ की नारेबाजी, स्थायी समाधान की मांग
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.